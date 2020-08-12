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12.08.2020 21:22
Рубрика: Власть

Сутки в небе, и удар в цель

Первые дальние беспилотники с высокоточными боеприпасами начнут поступать в войска
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8233)
Уже в 2021 году Военно-воздушные силы России впервые получат тяжелые ударные беспилотники, способные лететь на большую дальность и поражать цели высокоточными боеприпасами.

На вооружении российской армии сейчас находятся беспилотные комплексы малой и средней дальности.

Фото: Пресс-служба Западного военного округа
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Эти дроны способны эффективно вести разведку на поле боя, наводить самолеты и артиллерию на цели и даже вести радиоэлектронную борьбу. Однако дронов, способных провести в воздухе более суток и после этого точно послать ракету в цель, пока в войсках нет.

Для устранения пробела в этом виде вооружений министерство обороны обратилось в несколько конструкторских бюро, которые специализируются на разработке такой техники. Они разработали и представили военным перспективные новинки.

В итоге, как сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Сергей Дронов, тяжелые беспилотники в следующем году начнут поступать в Вооруженные силы РФ.

По словам командующего, многоцелевые беспилотные летательные аппараты большой дальности и продолжительности полета будут способны не только вести воздушную разведку, но и поражать объекты противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине.

Тяжелые ударные дроны будут способны летать в едином строю с пилотируемой авиацией

Как заявил Дронов в интервью "Красной звезде", оснащение войск такими дронами позволит значительно повысить эффективность применения подразделений, а также обеспечит сокращение потерь личного состава. Эффективность применения беспилотников подтверждена в ходе сирийской кампании. Там, использование дронов помогло наносить высокоточные удары по объектам боевиков.

Ударные дроны будут не просто летать и бомбить цели по команде оператора. Разработчики смогли сделать так, чтобы они могли летать в едином строю с пилотируемой авиацией.

Фото: Armed Forces Zone / youtube.com
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"При этом предусматривается не только отработка вопросов взаимодействия при совместном выполнении боевых задач, но и выполнение задач под управлением экипажей боевых самолетов", - рассказал Дронов.

Сейчас самым тяжелым перспективным дроном является БПЛА "Охотник". Его взлетная масса составляет 20 тонн. Он способен нести 6 тонн боевой нагрузки и лететь на дальность около 6 тысяч километров, поднимаясь на высоту до 18 километров.

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