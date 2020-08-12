Власти подтвердили смерть арестованного в Гомеле участника беспорядков

Власти Беларуси подтвердили, что в Гомеле умер мужчина, задержанный по обвинению в участии в массовых беспорядках. Ему было 25 лет. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела информации Следственного комитета страны Сергея Кабаковича. Управление ведомства по Гомельской области проводит проверку.

Житель второго по численности белорусского города был задержан 9 августа (в этот день после завершения президентских выборов в Беларуси начались протесты). Сотрудники милиции утверждают, что он принимал участие в несанкционированных мероприятиях, однако его мать говорит, что молодой человек ехал к своей девушке. У него было больное сердце.

Известно, что гомельчанина приговорили к десяти суткам ареста, но ему стало плохо по пути к СИЗО. Он скончался в больнице. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.