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12.08.2020 14:32
Рубрика: Общество

Исследование выявило серьезное влияние ожирения на работу мозга

Текст: Наталья Панасенко

Чем выше индекс массы тела, тем больше страдает мозг. Люди с избыточным весом подвергаются высокому риску развития болезни Альцгеймера и других деменций, говорится в недавнем исследовании американских ученых.

Фото: iStock
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В исследовании ученых из калифорнийской клиники Амена (США) участвовали 17 720 человек (средний возраст 40,8 ± 16,2 года), которым была сделана однофотонная эмиссионная томография (ОФЭКТ). Задача была - измерить кровоток и активность мозга.

Испытуемым давали контрастное вещество, поступление которого в мозг отслеживалось с помощью гамма-излучения. Повторное сканирование позволило врачам понять, снабжены ли определенные участки мозга кровью и в какой степени. По условиям теста участники обследовались как в состоянии покоя, так и во время выполнения задания на концентрацию внимания.

Исследователи проанализировали более 35 тыс. результатов ОФЭКТ и обнаружили поразительную связь между индексом массы тела (ИМТ) испытуемых и их церебральным кровотоком. Оказалось: чем больше лишнего веса было у участников эксперимента, тем хуже у них было кровообращение в областях мозга. По словам Дэниела Амена, руководителя исследования, эта корреляция определялась как в состоянии покоя испытуемых, так и при выполнении ими умственных задач. Уменьшение кровотока происходило даже при небольшом избыточном весе.

Результаты вызывают беспокойство, говорит доктор Амен, но у людей в любом возрасте есть выбор между болезнью и здоровым образом жизни.

По мнению авторов работы, важно не только информировать людей о тяжелых последствиях лишнего веса, но и проводить мероприятия, направленные на борьбу с ожирением, особенно среди молодежи. Ранние исследования показали, что у тучных подростков появляются повреждения в белом веществе мозга. В пожилом возрасте риск развития деменции у людей с ожирением на 30% выше, чем у людей с нормальным весом.

Общество Наука

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