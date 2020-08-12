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12.08.2020 15:09
Рубрика: Власть

Володин в прошлом году направил более 45 млн на благотворительность

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин часть своих доходов за 2019 год направил на благотворительность. Общая сумма пожертвований составила 45 млн 635 тысяч рублей. Об этом сообщила советник спикера по связям со СМИ Анастасия Кашеварова.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Вячеслав Володин около 20 лет ежегодно направляет часть своих доходов на благотворительность, а также оказание адресной помощи, - пояснила она.

В прошлом году спикер оказал помощь подшефному лицею-интернату для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот в сумме 27 млн рублей. Благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" и Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" он пожертвовал 2 млн рублей и 3 млн рублей соответственно.

На создание памятника знаменитой летчице Марине Расковой в городе Энгельс Саратовской области Володин направил 6 млн 996 тысяч рублей.

Кроме этого, глава нижней палаты перечислил 4 млн 150 тысяч рублей на помощь сельским приходам и монастырям РПЦ. А 1 млн рублей направил на строительство главного храма Вооруженных Сил РФ.

Также за 2019 год оказал адресную помощь в сумме 1 млн 489 тысяч рублей.

В целом же за последние пять лет глава нижней палаты направил на благотворительность более 220 млн рублей.

Как сообщалось по итогам 2018 год, сумма пожертвований составила 38,85 млн рублей, в 2017 году - 25,5 млн рублей, а в 2016 году - 31 млн рублей. В 2014 и 2015 годах Вячеслав Володин передал на благотворительность около половины полученных доходов - по 40 млн рублей ежегодно.

Кашеварова также отметила, что в 1999 году Вячеслав Володин принял участие в создании бизнес-структур, а до 2007 года был их акционером. В 2007 году вышел из состава акционеров, продав акции. Сегодня большую часть дохода Вячеслава Володина составляет прибыль по вкладам, которые были размещены на несколько лет с начислением процентов по ним в 2019 году.

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