ВОЗ: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 миллионов

Число зараженных коронавирусом по всему миру превысило отметку в 20 миллионов человек - такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения на своем портале. При этом, по информации ВОЗ, более 736 тысяч пациентов скончались от "ковида" с начала пандемии.

Статистика эта, разумеется, примерные. Ведь ВОЗ опирается только на официально подтвержденные цифры, которые поступают от 216 государств, которые, по данным организации, охвачены вирусом. Такова картина на утро 12 августа.

Больше всего зараженных приходится на обе Америки (почти 11 миллионов), на втором месте - европейский континент (более трех с половиной миллионов). За ними по убывающей следуют Юго-Восточная Азия, Восточное Средиземноморье, Африка и западная часть Тихоокеанского региона. Среди отдельных государств больше всего заболевших - в США (более пяти миллионов) и Бразилии (более трех миллионов).