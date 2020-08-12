Врач назвала главные симптомы рака толстой кишки на каждой стадии

Онколог, хирург и врач-проктолог Елена Смирнова рассказала, как о себе сигнализирует колоректальный рак в разные периоды, отметив, что на первых двух стадиях вылечиться от агрессивного заболевания возможно в 90% случаев.

По словам врача, на первой стадии, как правило, жалоб нет и болезнь обнаруживается при колоноскопии - процедуре, при которой тонкий аппарат вводят в прямую кишку. Исследование считается "золотым стандартом" для выявления, в том числе, опухолей толстой кишки.

Вторая стадия этого вида рака уже связана с периодическими ноющими болями в животе и активным образованием газов.

На третьей стадии, когда слизистая кишки поражена опухолью более чем на 50%, как правило, появляются жалобы на запоры, диарею, усталость, слабость, потерю веса.

Когда опухоль широко распространяется на стенку кишки и переходит на органы и ткани, что обнаруживается при самой тяжелой - четвертой - стадии заболевания, симптомы усиливаются, появляются многочисленные метастазы - они распространяются по лимфоузлам и органам.

- Несмотря на явные признаки болезни, часто пациенты боятся обращаться к врачу. Теряют драгоценное время и позволяют болезни развиваться, - отметила врач, посоветовав как можно быстрее обращаться к специалистам, если есть тревожные и нетипичные проявления в организме.