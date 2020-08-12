Врачи будут получать 1 тысячу рублей за выявление онкозаболевания

Для улучшения оказания медицинской помощи критически важно обеспечить раннюю диагностику серьезных заболеваний, в том числе онкологических, и эта цель ставится при проведении диспансеризации, - сообщил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге.

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