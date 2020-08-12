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12.08.2020 15:26
Рубрика: Общество

Врачи будут получать 1 тысячу рублей за выявление онкозаболевания

Текст: Ирина Невинная
Для улучшения оказания медицинской помощи критически важно обеспечить раннюю диагностику серьезных заболеваний, в том числе онкологических, и эта цель ставится при проведении диспансеризации, - сообщил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Онколог объяснил, что повышает риск рака в 30 раз у здорового человека

Врачей решено поощрять за каждый выявленный случай онкологического заболевания на ранней стадии, сказал глава Минздрава.

"Мы предложили инновацию - вводятся дополнительные выплаты в размере 1 тысячи рублей за выявление онкологического заболевания", - сказал министр. Он уточнил, что этой новой формой поощрения планируется заинтересовать врачей более внимательно и ответственно подходить к проведению профилактических осмотров.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Онкология: как победить рак

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