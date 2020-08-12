Новости

Вышел трейлер готического фэнтези Ренаты Литвиновой "Северный ветер" 16:46
Рассекречено название третьего фильма о Человеке-пауке 16:17
В России пройдет VI фестиваль документального кино "Докер" 14:57
Фильм "Мой шпион" получит продолжение 14:54
Юрий Лоза прокомментировал инсульт Михаила Ефремова 14:39

Вышел русский трейлер триллера Доминика Молля "Магия зверя"

Новости
    12.08.2020, 16:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован локализованный трейлер франко-германского криминального триллера "Магия зверя" (Only the Animals), поставленного номинантом Каннского МКФ Домиником Моллем ("Лемминг", "Гарри - друг, который желает вам добра"). Он же - соавтор сценария. В основе - одноименный роман Колина Нила. Который появляется в картине эпизодом.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер канадского хоррора "Наяву" - от автора "Куба"

В окрестностях альпийской деревушки во время снежной бури исчезает богатая парижанка, и к этому таинственному происшествию неожиданным образом оказываются причастны несколько человек. В их числе - фермер с женой, страдающая от неразделенной любви юная официантка и местный изгой - мошенник-африканец, "заключивший пугающий союз с духами зла", - стращает синопсис.

В ролях: Дени Меноше ("Бесславные ублюдки"), Лор Калами ("Тряпичный мальчик"), Дамиен Боннар ("Дюнкерк", "Офицер и шпион"), Бастьен Буллон ("Война пуговиц"), номинантка Каннского фестиваля Валерия Бруни-Тедески ("Мюнхен"), родная сестра Карлы Бруни, жены Николя Саркози.

Фильм - участник прошлогоднего Венецианского кинофестиваля. В кино - с 27 августа.

Новости

Адвокат: Михаил Ефремов перенес инсульт 14:26
Михаил Ефремов "пропал" из больницы 14:19
"Довод" Кристофера Нолана покажут в России раньше запланированной даты 13:35
Госпитализированная с проломленной головой Легкоступова прооперирована 13:32
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер канадского хоррора "Наяву" - от автора "Куба" 11.08.2020
У сериала "Игра на выживание" появились трейлер и дата премьеры 11.08.2020
Вышел трейлер сериала про "ангарского маньяка" с Ксенией Собчак 11.08.2020
⧣ Франция
Фото: kinopoisk.ru
На Еву Грин подали в суд за срыв съемок 12:11
У ремейка комедии "Трое мужчин и младенец" появится ремейк 11.08.2020
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 20-летней актрисы 01.08.2020
⧣ триллер
Фото: twitter.com/ FXNetworks
Названа дата премьеры четвертого сезона "Фарго" 10.08.2020
Вышел трейлер хоррора с "Арьей Старк" "Не входи" 08.08.2020
Вышел русский трейлер хоррор-сериала с Джудом Лоу "Третий день" 08.08.2020