Вышел русский трейлер триллера Доминика Молля "Магия зверя"

На YouTube опубликован локализованный трейлер франко-германского криминального триллера "Магия зверя" (Only the Animals), поставленного номинантом Каннского МКФ Домиником Моллем ("Лемминг", "Гарри - друг, который желает вам добра"). Он же - соавтор сценария. В основе - одноименный роман Колина Нила. Который появляется в картине эпизодом.

В окрестностях альпийской деревушки во время снежной бури исчезает богатая парижанка, и к этому таинственному происшествию неожиданным образом оказываются причастны несколько человек. В их числе - фермер с женой, страдающая от неразделенной любви юная официантка и местный изгой - мошенник-африканец, "заключивший пугающий союз с духами зла", - стращает синопсис.

В ролях: Дени Меноше ("Бесславные ублюдки"), Лор Калами ("Тряпичный мальчик"), Дамиен Боннар ("Дюнкерк", "Офицер и шпион"), Бастьен Буллон ("Война пуговиц"), номинантка Каннского фестиваля Валерия Бруни-Тедески ("Мюнхен"), родная сестра Карлы Бруни, жены Николя Саркози.

Фильм - участник прошлогоднего Венецианского кинофестиваля. В кино - с 27 августа.