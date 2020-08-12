Вызвать экстренные службы по номеру 112 в любом регионе можно будет с 2021 года

Правительство планирует уже в следующем году сделать доступным по всей стране вызов экстренных служб по единому номеру 112.

"На сегодняшний день это возможно в 56 регионах", - отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Номер, по его словам, показал свою востребованность, особенно в период коронавирусной инфекции. За весь прошлый год по нему обратились около 60 миллионов человек, а за первую половину этого года уже получено более 37 миллионов вызовов.

- Чтобы быстрее настроить работу системы, подготовлен соответствующий законопроект, который вводит комплексное правовое регулирование в этой сфере, четко разграничивает полномочия по эксплуатации и развитию системы между всеми уровнями власти, от федеральных структур до диспетчерских в регионах, - сообщил глава правительства.