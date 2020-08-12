Xiaomi выпустила телевизор, который не видно. Он стоит полмиллиона рублей

Компания Xiaomi решила не ограничиваться суперсмартфонами и представила первый в мире серийный прозрачный телевизор.

Фото: Xiaomi

Mi TV LUX Transparent Edition имеет диагональ экрана 55 дюймов, который поддерживает 1,07 миллиарда цветов. Матрица расположена на прозрачной подложке толщиной 5,7 миллиметра, благодаря чему изображение кажется парящим в воздухе, сообщается в блоге компании.

Новый телевизор работает на базе чипа MediaTek 9650, который с помощью ИИ автоматически выбирает разрешение и другие параметры картинки. Характеристики звука также регулирует искусственный интеллект. Поддерживается режим Always-On для постоянного вывода изображения в режиме ожидания.

Стоимость Mi TV LUX Transparent Edition составляет 50 тысяч юаней, или около 530 тысяч рублей. Будет ли устройство продаваться за пределами Китая, пока неизвестно.