Xiaomi выпустила телевизор, который не видно. Он стоит полмиллиона рублей

Компания Xiaomi решила не ограничиваться суперсмартфонами и представила первый в мире серийный прозрачный телевизор.
Mi TV LUX Transparent Edition имеет диагональ экрана 55 дюймов, который поддерживает 1,07 миллиарда цветов. Матрица расположена на прозрачной подложке толщиной 5,7 миллиметра, благодаря чему изображение кажется парящим в воздухе, сообщается в блоге компании.
Новый телевизор работает на базе чипа MediaTek 9650, который с помощью ИИ автоматически выбирает разрешение и другие параметры картинки. Характеристики звука также регулирует искусственный интеллект. Поддерживается режим Always-On для постоянного вывода изображения в режиме ожидания.
Стоимость Mi TV LUX Transparent Edition составляет 50 тысяч юаней, или около 530 тысяч рублей. Будет ли устройство продаваться за пределами Китая, пока неизвестно.