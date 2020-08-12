У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Xiaomi выпустила телевизор, который не видно. Он стоит полмиллиона рублей

Текст:   Антон Благовещенский
12.08.2020,  
18:45
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi решила не ограничиваться суперсмартфонами и представила первый в мире серийный прозрачный телевизор.

Фото: Xiaomi

Mi TV LUX Transparent Edition имеет диагональ экрана 55 дюймов, который поддерживает 1,07 миллиарда цветов. Матрица расположена на прозрачной подложке толщиной 5,7 миллиметра, благодаря чему изображение кажется парящим в воздухе, сообщается в блоге компании.

Новый телевизор работает на базе чипа MediaTek 9650, который с помощью ИИ автоматически выбирает разрешение и другие параметры картинки. Характеристики звука также регулирует искусственный интеллект. Поддерживается режим Always-On для постоянного вывода изображения в режиме ожидания.

Xiaomi представила новый суперсмартфон за 55 тысяч рублей. Чем он хорош

Стоимость Mi TV LUX Transparent Edition составляет 50 тысяч юаней, или около 530 тысяч рублей. Будет ли устройство продаваться за пределами Китая, пока неизвестно.

гаджеты
Фото: Andranik Hakobyan / istockphoto.com
Вернуть "навсегда" удаленные файлы помогут специальные программы 11.08.2020
В Россию пришел самый дешевый смартфон Xiaomi 2020 года с огромной батареей. Цена 06.08.2020
Назван самый популярный смартфон в России. И это не Xiaomi 06.08.2020
Xiaomi
Фото: asus-store.ru
Что нужно знать об ультрабуке Asus Zenbook 14 11.08.2020
Популярные смартфоны Xiaomi не получат Android 11 04.08.2020
Браслет Xiaomi Mi Band 5 за 3290 рублей пришел в Россию. Брать или нет? 31.07.2020