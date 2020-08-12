За сутки в России подтверждено 5102 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 27,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 689

2. Свердловская область 167

3. Санкт-Петербург 161

4. Московская область 152

5. Ростовская область 127

6. Нижегородская область 124

7. Красноярский край 123

8. Иркутская область 119

9. Ханты-Мансийский АО 117

10. Омская область 106

11. Оренбургская область 103

12. Орловская область 102

13. Саратовская область 96

14. Ставропольский край 95

15. Кемеровская область 94

16. Воронежская область 93

17. Волгоградская область 91

18. Ульяновская область 91

19. Приморский край 91

20. Хабаровский край 89

21. Челябинская область 88

22. Ямало-Ненецкий АО 88

23. Алтайский край 88

24. Краснодарский край 87

25. Мурманская область 72

26. Республика Калмыкия 69

27. Пермский край 68

28. Архангельская область 65

29. Тюменская область 64

30. Новосибирская область 64

31. Сахалинская область 59

32. Ивановская область 56

33. Кировская область 56

34. Республика Саха (Якутия) 56

35. Томская область 54

36. Пензенская область 53

37. Республика Коми 52

38. Самарская область 52

39. Республика Дагестан 49

40. Белгородская область 48

41. Астраханская область 41

42. Республика Крым 40

43. Костромская область 38

44. Ярославская область 38

45. Чувашская Республика 36

46. Республика Башкортостан 35

47. Курская область 34

48. Тульская область 34

49. Вологодская область 31

50. Республика Бурятия 31

51. Брянская область 30

52. Тверская область 30

53. Республика Ингушетия 29

54. Республика Мордовия 29

55. Республика Татарстан 29

56. Рязанская область 28

57. Ленинградская область 28

58. Удмуртская Республика 26

59. Калужская область 25

60. Тамбовская область 25

61. Магаданская область 22

62. Владимирская область 21

63. Республика Тыва 21

64. Липецкая область 19

65. Калининградская область 19

66. Псковская область 19

67. Республика Адыгея 19

68. Республика Хакасия 19

69. Республика Карелия 18

70. Курганская область 18

71. Забайкальский край 18

72. Новгородская область 17

73. Амурская область 16

74. Кабардино-Балкарская Республика 15

75. Республика Марий Эл 15

76. Камчатский край 15

77. Карачаево-Черкесская Республика 13

78. Смоленская область 8

79. Республика Алтай 8

80. г. Севастополь 8

81. Республика Северная Осетия 7

82. Чеченская Республика 7

83. Еврейская АО 4

84. Ненецкий автономный округ 1 Всего в России зарегистрирован 902 701 случай (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0,0%

2. Смоленская область 0,1%

3. Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия 0,2% За сутки подтверждено 129 летальных случаев: Владимирская область 4

Воронежская область 3

Калужская область 2

Московская область 5

Орловская область 1

Смоленская область 2

Тамбовская область 6

Тульская область 3

Ярославская область 1

Москва 12

Вологодская область 1

Калининградская область 6

Мурманская область 3

Санкт-Петербург 12

Республика Адыгея 1

Республика Крым 1

Краснодарский край 2

Волгоградская область 2

Ростовская область 3

Республика Дагестан 3

Карачаево-Черкесская Республика 1

Ставропольский край 2

Республика Татарстан 1

Республика Чувашия 1

Пермский край 2

Кировская область 1

Нижегородская область 4

Оренбургская область 1

Пензенская область 1

Самарская область 1

Саратовская область 1

Курганская область 1

Свердловская область 9

Ханты-Мансийский АО 2

Челябинская область 2

Республика Хакасия 2

Алтайский край 1

Красноярский край 5

Новосибирская область 5

Омская область 7

Республика Саха (Якутия) 2

Приморский край 1

Магаданская область 1

Хабаровский край 2 За весь период пандемии в России умерли 15 260 человек. За сутки выписано из стационаров 7123 выздоровевших: Белгородская область 76

Брянская область 23

Владимирская область 9

Воронежская область 166

Ивановская область 25

Калужская область 24

Костромская область 40

Курская область 60

Липецкая область 74

Московская область 215

Орловская область 49

Рязанская область 13

Смоленская область 19

Тамбовская область 96

Тверская область 12

Тульская область 42

Ярославская область 46

Москва 1088

Республика Карелия 47

Республика Коми 68

Архангельская область 17

Ненецкий автономный округ 2

Вологодская область 67

Калининградская область 10

Ленинградская область 22

Мурманская область 170

Новгородская область 35

Псковская область 34

Санкт-Петербург 93

Республика Адыгея 65

Республика Калмыкия 36

Республика Крым 14

Краснодарский край 70

Астраханская область 73

Волгоградская область 87

Ростовская область 240

Севастополь 5

Республика Дагестан 44

Республика Ингушетия 23

Кабардино-Балкарская Республика 18

Карачаево-Черкесская Республика 108

Республика Северная Осетия - Алания 43

Чеченская Республика 4

Ставропольский край 162

Республика Башкортостан 106

Республика Марий Эл 17

Республика Мордовия 24

Республика Татарстан 42

Удмуртская Республика 27

Республика Чувашия 123

Пермский край 46

Кировская область 14

Нижегородская область 196

Оренбургская область 143

Пензенская область 133

Самарская область 64

Саратовская область 120

Ульяновская область 114

Курганская область 33

Свердловская область 83

Тюменская область 207

Ханты-Мансийский АО 100

Ямало-Ненецкий автономный округ 231

Челябинская область 128

Республика Алтай 26

Республика Тыва 68

Республика Хакасия 38

Алтайский край 170

Красноярский край 72

Иркутская область 210

Кемеровская область 58

Новосибирская область 146

Омская область 132

Томская область 34

Республика Бурятия 89

Республика Саха (Якутия) 23

Забайкальский край 34

Камчатский край 8

Приморский край 110

Амурская область 56

Магаданская область 13

Хабаровский край 191

Сахалинская область 50

Еврейская автономная область 10 За весь период выписано из стационаров России 710 298 выздоровевших.