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12.08.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5102 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 5102 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 27,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 689
  • 2. Свердловская область 167
  • 3. Санкт-Петербург 161
  • 4. Московская область 152
  • 5. Ростовская область 127
  • 6. Нижегородская область 124
  • 7. Красноярский край 123
  • 8. Иркутская область 119
  • 9. Ханты-Мансийский АО 117
  • 10. Омская область 106
  • 11. Оренбургская область 103
  • 12. Орловская область 102
  • 13. Саратовская область 96
  • 14. Ставропольский край 95
  • 15. Кемеровская область 94
  • 16. Воронежская область 93
  • 17. Волгоградская область 91
  • 18. Ульяновская область 91
  • 19. Приморский край 91
  • 20. Хабаровский край 89
  • 21. Челябинская область 88
  • 22. Ямало-Ненецкий АО 88
  • 23. Алтайский край 88
  • 24. Краснодарский край 87
  • 25. Мурманская область 72
  • 26. Республика Калмыкия 69
  • 27. Пермский край 68
  • 28. Архангельская область 65
  • 29. Тюменская область 64
  • 30. Новосибирская область 64
  • 31. Сахалинская область 59
  • 32. Ивановская область 56
  • 33. Кировская область 56
  • 34. Республика Саха (Якутия) 56
  • 35. Томская область 54
  • 36. Пензенская область 53
  • 37. Республика Коми 52
  • 38. Самарская область 52
  • 39. Республика Дагестан 49
  • 40. Белгородская область 48
  • 41. Астраханская область 41
  • 42. Республика Крым 40
  • 43. Костромская область 38
  • 44. Ярославская область 38
  • 45. Чувашская Республика 36
  • 46. Республика Башкортостан 35
  • 47. Курская область 34
  • 48. Тульская область 34
  • 49. Вологодская область 31
  • 50. Республика Бурятия 31
  • 51. Брянская область 30
  • 52. Тверская область 30
  • 53. Республика Ингушетия 29
  • 54. Республика Мордовия 29
  • 55. Республика Татарстан 29
  • 56. Рязанская область 28
  • 57. Ленинградская область 28
  • 58. Удмуртская Республика 26
  • 59. Калужская область 25
  • 60. Тамбовская область 25
  • 61. Магаданская область 22
  • 62. Владимирская область 21
  • 63. Республика Тыва 21
  • 64. Липецкая область 19
  • 65. Калининградская область 19
  • 66. Псковская область 19
  • 67. Республика Адыгея 19
  • 68. Республика Хакасия 19
  • 69. Республика Карелия 18
  • 70. Курганская область 18
  • 71. Забайкальский край 18
  • 72. Новгородская область 17
  • 73. Амурская область 16
  • 74. Кабардино-Балкарская Республика 15
  • 75. Республика Марий Эл 15
  • 76. Камчатский край 15
  • 77. Карачаево-Черкесская Республика 13
  • 78. Смоленская область 8
  • 79. Республика Алтай 8
  • 80. г. Севастополь 8
  • 81. Республика Северная Осетия 7
  • 82. Чеченская Республика 7
  • 83. Еврейская АО 4
  • 84. Ненецкий автономный округ 1

Всего в России зарегистрирован 902 701 случай (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0,0%
  • 2. Смоленская область 0,1%
  • 3. Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия 0,2%
За сутки подтверждено 129 летальных случаев:
  • Владимирская область 4
  • Воронежская область 3
  • Калужская область 2
  • Московская область 5
  • Орловская область 1
  • Смоленская область 2
  • Тамбовская область 6
  • Тульская область 3
  • Ярославская область 1
  • Москва 12
  • Вологодская область 1
  • Калининградская область 6
  • Мурманская область 3
  • Санкт-Петербург 12
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Крым 1
  • Краснодарский край 2
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 3
  • Республика Дагестан 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Ставропольский край 2
  • Республика Татарстан 1
  • Республика Чувашия 1
  • Пермский край 2
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 4
  • Оренбургская область 1
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 1
  • Саратовская область 1
  • Курганская область 1
  • Свердловская область 9
  • Ханты-Мансийский АО 2
  • Челябинская область 2
  • Республика Хакасия 2
  • Алтайский край 1
  • Красноярский край 5
  • Новосибирская область 5
  • Омская область 7
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Приморский край 1
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 2

За весь период пандемии в России умерли 15 260 человек.

За сутки выписано из стационаров 7123 выздоровевших:
  • Белгородская область 76
  • Брянская область 23
  • Владимирская область 9
  • Воронежская область 166
  • Ивановская область 25
  • Калужская область 24
  • Костромская область 40
  • Курская область 60
  • Липецкая область 74
  • Московская область 215
  • Орловская область 49
  • Рязанская область 13
  • Смоленская область 19
  • Тамбовская область 96
  • Тверская область 12
  • Тульская область 42
  • Ярославская область 46
  • Москва 1088
  • Республика Карелия 47
  • Республика Коми 68
  • Архангельская область 17
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Вологодская область 67
  • Калининградская область 10
  • Ленинградская область 22
  • Мурманская область 170
  • Новгородская область 35
  • Псковская область 34
  • Санкт-Петербург 93
  • Республика Адыгея 65
  • Республика Калмыкия 36
  • Республика Крым 14
  • Краснодарский край 70
  • Астраханская область 73
  • Волгоградская область 87
  • Ростовская область 240
  • Севастополь 5
  • Республика Дагестан 44
  • Республика Ингушетия 23
  • Кабардино-Балкарская Республика 18
  • Карачаево-Черкесская Республика 108
  • Республика Северная Осетия - Алания 43
  • Чеченская Республика 4
  • Ставропольский край 162
  • Республика Башкортостан 106
  • Республика Марий Эл 17
  • Республика Мордовия 24
  • Республика Татарстан 42
  • Удмуртская Республика 27
  • Республика Чувашия 123
  • Пермский край 46
  • Кировская область 14
  • Нижегородская область 196
  • Оренбургская область 143
  • Пензенская область 133
  • Самарская область 64
  • Саратовская область 120
  • Ульяновская область 114
  • Курганская область 33
  • Свердловская область 83
  • Тюменская область 207
  • Ханты-Мансийский АО 100
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 231
  • Челябинская область 128
  • Республика Алтай 26
  • Республика Тыва 68
  • Республика Хакасия 38
  • Алтайский край 170
  • Красноярский край 72
  • Иркутская область 210
  • Кемеровская область 58
  • Новосибирская область 146
  • Омская область 132
  • Томская область 34
  • Республика Бурятия 89
  • Республика Саха (Якутия) 23
  • Забайкальский край 34
  • Камчатский край 8
  • Приморский край 110
  • Амурская область 56
  • Магаданская область 13
  • Хабаровский край 191
  • Сахалинская область 50
  • Еврейская автономная область 10

За весь период выписано из стационаров России 710 298 выздоровевших.

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