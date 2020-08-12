За сутки в России подтверждено 5102 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 27,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 689
- 2. Свердловская область 167
- 3. Санкт-Петербург 161
- 4. Московская область 152
- 5. Ростовская область 127
- 6. Нижегородская область 124
- 7. Красноярский край 123
- 8. Иркутская область 119
- 9. Ханты-Мансийский АО 117
- 10. Омская область 106
- 11. Оренбургская область 103
- 12. Орловская область 102
- 13. Саратовская область 96
- 14. Ставропольский край 95
- 15. Кемеровская область 94
- 16. Воронежская область 93
- 17. Волгоградская область 91
- 18. Ульяновская область 91
- 19. Приморский край 91
- 20. Хабаровский край 89
- 21. Челябинская область 88
- 22. Ямало-Ненецкий АО 88
- 23. Алтайский край 88
- 24. Краснодарский край 87
- 25. Мурманская область 72
- 26. Республика Калмыкия 69
- 27. Пермский край 68
- 28. Архангельская область 65
- 29. Тюменская область 64
- 30. Новосибирская область 64
- 31. Сахалинская область 59
- 32. Ивановская область 56
- 33. Кировская область 56
- 34. Республика Саха (Якутия) 56
- 35. Томская область 54
- 36. Пензенская область 53
- 37. Республика Коми 52
- 38. Самарская область 52
- 39. Республика Дагестан 49
- 40. Белгородская область 48
- 41. Астраханская область 41
- 42. Республика Крым 40
- 43. Костромская область 38
- 44. Ярославская область 38
- 45. Чувашская Республика 36
- 46. Республика Башкортостан 35
- 47. Курская область 34
- 48. Тульская область 34
- 49. Вологодская область 31
- 50. Республика Бурятия 31
- 51. Брянская область 30
- 52. Тверская область 30
- 53. Республика Ингушетия 29
- 54. Республика Мордовия 29
- 55. Республика Татарстан 29
- 56. Рязанская область 28
- 57. Ленинградская область 28
- 58. Удмуртская Республика 26
- 59. Калужская область 25
- 60. Тамбовская область 25
- 61. Магаданская область 22
- 62. Владимирская область 21
- 63. Республика Тыва 21
- 64. Липецкая область 19
- 65. Калининградская область 19
- 66. Псковская область 19
- 67. Республика Адыгея 19
- 68. Республика Хакасия 19
- 69. Республика Карелия 18
- 70. Курганская область 18
- 71. Забайкальский край 18
- 72. Новгородская область 17
- 73. Амурская область 16
- 74. Кабардино-Балкарская Республика 15
- 75. Республика Марий Эл 15
- 76. Камчатский край 15
- 77. Карачаево-Черкесская Республика 13
- 78. Смоленская область 8
- 79. Республика Алтай 8
- 80. г. Севастополь 8
- 81. Республика Северная Осетия 7
- 82. Чеченская Республика 7
- 83. Еврейская АО 4
- 84. Ненецкий автономный округ 1
Всего в России зарегистрирован 902 701 случай (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0,0%
- 2. Смоленская область 0,1%
- 3. Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия 0,2%
За сутки подтверждено 129 летальных случаев:
- Владимирская область 4
- Воронежская область 3
- Калужская область 2
- Московская область 5
- Орловская область 1
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 6
- Тульская область 3
- Ярославская область 1
- Москва 12
- Вологодская область 1
- Калининградская область 6
- Мурманская область 3
- Санкт-Петербург 12
- Республика Адыгея 1
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 2
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 3
- Республика Дагестан 3
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Ставропольский край 2
- Республика Татарстан 1
- Республика Чувашия 1
- Пермский край 2
- Кировская область 1
- Нижегородская область 4
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 1
- Самарская область 1
- Саратовская область 1
- Курганская область 1
- Свердловская область 9
- Ханты-Мансийский АО 2
- Челябинская область 2
- Республика Хакасия 2
- Алтайский край 1
- Красноярский край 5
- Новосибирская область 5
- Омская область 7
- Республика Саха (Якутия) 2
- Приморский край 1
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 2
За весь период пандемии в России умерли 15 260 человек.
За сутки выписано из стационаров 7123 выздоровевших:
- Белгородская область 76
- Брянская область 23
- Владимирская область 9
- Воронежская область 166
- Ивановская область 25
- Калужская область 24
- Костромская область 40
- Курская область 60
- Липецкая область 74
- Московская область 215
- Орловская область 49
- Рязанская область 13
- Смоленская область 19
- Тамбовская область 96
- Тверская область 12
- Тульская область 42
- Ярославская область 46
- Москва 1088
- Республика Карелия 47
- Республика Коми 68
- Архангельская область 17
- Ненецкий автономный округ 2
- Вологодская область 67
- Калининградская область 10
- Ленинградская область 22
- Мурманская область 170
- Новгородская область 35
- Псковская область 34
- Санкт-Петербург 93
- Республика Адыгея 65
- Республика Калмыкия 36
- Республика Крым 14
- Краснодарский край 70
- Астраханская область 73
- Волгоградская область 87
- Ростовская область 240
- Севастополь 5
- Республика Дагестан 44
- Республика Ингушетия 23
- Кабардино-Балкарская Республика 18
- Карачаево-Черкесская Республика 108
- Республика Северная Осетия - Алания 43
- Чеченская Республика 4
- Ставропольский край 162
- Республика Башкортостан 106
- Республика Марий Эл 17
- Республика Мордовия 24
- Республика Татарстан 42
- Удмуртская Республика 27
- Республика Чувашия 123
- Пермский край 46
- Кировская область 14
- Нижегородская область 196
- Оренбургская область 143
- Пензенская область 133
- Самарская область 64
- Саратовская область 120
- Ульяновская область 114
- Курганская область 33
- Свердловская область 83
- Тюменская область 207
- Ханты-Мансийский АО 100
- Ямало-Ненецкий автономный округ 231
- Челябинская область 128
- Республика Алтай 26
- Республика Тыва 68
- Республика Хакасия 38
- Алтайский край 170
- Красноярский край 72
- Иркутская область 210
- Кемеровская область 58
- Новосибирская область 146
- Омская область 132
- Томская область 34
- Республика Бурятия 89
- Республика Саха (Якутия) 23
- Забайкальский край 34
- Камчатский край 8
- Приморский край 110
- Амурская область 56
- Магаданская область 13
- Хабаровский край 191
- Сахалинская область 50
- Еврейская автономная область 10
За весь период выписано из стационаров России 710 298 выздоровевших.