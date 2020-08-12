Жертвами ураганного ветра в США стали два человека

Сильный ветер стал причиной гибели людей в центральной части США. Непогода обрушилась на штаты Небраска, Айова, Висконсин, Иллинойс, Мичиган и Индиана. Порывы ветра там достигали 44 метров в секунду, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS News.

По данным СМИ, жертвами урагана стали два человека. Более миллиона жителей остались без электричества из-за обрыва проводов на линии между штатами Небраска и Огайо. Сотни тысяч человек по-прежнему без света. Аварийные бригады не справляются с объемом работ.

От сильных порывов ветра пострадал и урожай в Айове. Убытки подсчитывают владельцы четырех миллионов гектаров зерновых полей в данном штате.