Жителей Брюсселя обязали снова носить маски

В среду ношение маски стало обязательным во всех общественных местах Брюсселя из-за резкого роста случаев заболевания COVID-19.

В бельгийской столице, в которой расположены штаб-квартиры Европейского союза и НАТО, за последнюю неделю было ежедневно зарегистрировано в среднем 50 случаев заражения на 100 тысяч жителей ежедневно, что ставит город в число наиболее пострадавших в последние недели от коронавирусной инфекции в Европе.

Как заявили в мэрии Брюсселя, каждый житель или гость города с населением 1,2 миллиона человек теперь должен носить маску в парках, на улицах или в любых других общественных местах, а также в частных помещениях, доступных для общественности. До сих пор использование масок было обязательным только в людных общественных местах и ​​закрытых помещениях, таких как торговые центры.

Между тем

Начиная со среды в соседней Франции усилен контроль и выявление лиц, которые нарушают ограничительные меры. В Париже, где во многих районах с понедельника стало обязательным ношение лицевых покрытий, появились объединенные бригады полицейских и представителей властей, которые уполномочены выписывать крупный штраф (более 100 евро) тем, кто не носит маску.