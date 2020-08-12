Жители разрушенных при ЧС домов смогут быстрее получить новое жилье

Сегодня вступило в силу постановление правительства РФ, утверждающее особый, упрощенный порядок проведения оценки и обследования домов при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Теперь, как рассказали "РГ" в Федеральной кадастровой палате, на основе сведений Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) местные власти могут составлять списки домов, расположенных в границах зон чрезвычайных ситуаций. Этот позволит пострадавшим жителям, дома которых были разрушены при ЧС, быстрее и проще получить новое жилье.

Как уточняют эксперты Федеральной кадастровой палаты, для определения границ зон чрезвычайных ситуаций используются различные источники информации: обследования по выявлению паводкоопасных территорий, сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ. Границы зон могут меняться в случае возникновения аварий и других чрезвычайных ситуаций. Так, например, границами зон ЧС, как правило, признаются соответствующие границы зон подтоплений и затоплений, учтенных в сведениях ЕГРН в качестве зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ).

При чрезвычайных ситуациях местные власти запрашивают сведения госреестра недвижимости об объектах, пострадавших от затопления, что необходимо для установления права на получение государственного жилищного сертификата. В том числе, при утрате правоудостоверяющих документов на недвижимость. При наводнениях, землетрясениях, лесных пожарах это происходит часто.

Филиалы кадастровой палаты, в свою очередь, организуют оперативный прием и обработку таких запросов, в том числе в бумажном виде, и в сокращенные сроки направляют необходимую информацию. Кроме того, специалисты региональных Кадастровых палат оказывают консультационную поддержку пострадавшим по всем вопросам, связанным с государственным кадастровым учетом и регистрацией права собственности.

Теперь порядок работы межведомственных комиссий, которые признают дома пригодными или непригодными для проживания, изменится. Пострадавшим не нужно будет подавать в комиссию документы о праве собственности и заявление о проведении обследования их дома. Перечень домов, расположенных в границах зон чрезвычайных ситуаций, будет составлен на основе данных из ЕГРН. Эти дома будут обследованы в кратчайшие сроки и оперативно признаны пригодными или непригодными для проживания.

"Теперь процесс станет еще более оперативным, - прокомментировал глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков. - Отмечу также, что Кадастровая палата непрерывно пополняет госреестр сведениями о границах зон затоплений и подтоплений - количество новых сведений растет в геометрической прогрессии".

Так, за 2019 год Федеральная кадастровая палата внесла в ЕГРН сведения о границах более 1500 зон затопления и 1100 зон подтопления. На начало 2020 года в госреестре содержались сведения о почти 2300 зонах затопления и чуть более 1500 зон подтопления. По данным на 1 июля 2020 года в ЕГРН внесены данные о 4542 зонах затопления и 2530 зонах подтопления.