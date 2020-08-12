Знаменитому теннисному турниру стукнуло сто двадцать лет

Любая история должна обязательно с чего-то начаться. Этой, 120-летней, мы обязаны студенту Гарварда Дуайту Дэвису.

Он был везучим пареньком, хотя бы потому, что родился в семье миллионера. И когда в 1899-м вместе с тремя сокурсниками затеял розыгрыш приза среди лучших мужских теннисных команд мира, добровольно взял на себя все расходы по покупке кубка. Заказанный им серебряный раритет обошелся в баснословную по тем временам сумму в 750 долларов. В первом и сразу же финальном матче 1900 года команда США, за которую удачнейше выступил и Дэвис, обыграла принявших вызов британцев. Соревнования были классными, а названия носили невзрачные. И только в 1945 году после смерти Дуайта Дэвиса кубок получил имя своего основателя.

Работая над книгами по истории Второй мировой войны, часто натыкался на имя Дуайта Дэвиса - военного министра США. Но представить, что теннисист превратился в министра, в голову не приходило. И лишь недавно осенило и подтвердилось: да это же тот парень из Гарварда. Вот до каких высот дослужился теннисист! Теперь за Кубок Дэвиса бьются игроки из чуть ли не полутора сотен стран.

Здесь нельзя без чудес

Долгие годы помогал своему другу Шамилю Тарпищеву: был пресс-офицером его теннисной сборной России. Еще в 1987 году, сидя у меня в квартире, услышал от Шамиля торжественную клятву: скоро обязательно возьмем Кубок Дэвиса. Скоро - не скоро, но в 2002-м Россия играла с Францией в финале в парижском "Берси". Состав подобрался фантастический - Евгений Кафельников, Марат Сафин, и при таких идолах в глубочайшем резерве юный новичок Михаил Южный.

В феврале 2004-го Беларусь, впервые пробившись в сильнейшую мировую группу, принимала Россию

Но матчи Кубка Дэвиса - это новелла всегда с непредсказуемой развязкой. Здесь все не так, как в индивидуальных турнирах. Короли уступают валетам, которые бьются за Кубок, особенно у себя дома, с неистовством. Короче, после первых двух дней мы уступали французам - 1:2 и по всей статистике выходило, что никогда команда хозяев при таком раскладе командную победу из цепких, загребущих рук не выпускала. А тут, как назло, не пошла игра у первого номера Евгения Кафельникова.

Был рядом на скамейке команды, горевал. На матч приехали тысячи болельщиков из России. Мне не давали прохода: "Что? Почему? О чем думает Шамиль?" Всучили прямо с трибуны огромную полуторалитровую банку черной икры, попросили отнести в раздевалку ребятам подкрепиться. "Да поставьте вы эту икру куда подальше", - Кафель был разъярен. Ребята жевали воблу, счищая серебристую кожуру мощными ударами об стол. Что-то назревало. А что - поведал мне Шамиль: "Снимаю Кафельникова. Не в форме. Завтра будет играть Южный". Пытался уговаривать, говорил, что затопчут, если новобранец Миша проиграет. Шамиль качал головой.

На следующий день, при командном счете 2:2, Михаил Южный проигрывал в пятой решающей встрече два сета. Шамиль был спокоен: "Сейчас соберется и выиграет". И чудо свершилось. Такими чудесами и славен Кубок Дэвиса.

Мы с вами тоже встречались

Не забыть мне того минского матча в феврале 2004-го. Беларусь, впервые пробившаяся в сильнейшую мировую группу, принимала Россию. События видел и ощущал всем сердцем изнутри. Некоторые наши теннисисты явно недооценили соперника. Марат Сафин вдруг заупрямился, захотев лететь в Минск только на самолете. И, удивительное дело, одна из любительниц игры тотчас предоставила ему свой персональный джет.

В первом же матче первый номер хозяев Владимир Волчков получил серьезную, как всем нам показалось, травму и еле ушел с корта. А вот во втором классный парник Максим Мирный нежданно выиграл в пяти тяжелейших сетах у финалиста турнира "Большого шлема" в Австралии Сафина. Затем счет стал 2:2. Говорят, сам не видел, накануне Марат уж очень увлекся дегустированием всяческих национальных блюд белорусской кухни и на последний, пятый поединок капитан Тарпищев заменил Сафина. И тут на корте появился… Волчков. Еще накануне я видел его с трудом вышагивающим с палочкой. Но врачи сотворили чудеса, и на третий день он разнес нашего Мишу Южного в трех сетах.

Мы возвращались в Москву ночным поездом, как вдруг часа в два по спальному вагону забегали: где Долгополов? Срочно к Тарпищеву. Я прибежал, но звали совсем не меня, а врача-однофамильца. Бедному Шамилю Анвяровичу сделалось плохо, он всегда тяжело переживал неудачи.

А Мирный и Волчков в том розыгрыше разгромили еще и аргентинцев - 5:0 и лишь в полуфинале на чужом корте в Чарлстоне уступили американцам.

Гиннесс заждался Тарпищева

Не случайно в этой статье постоянно упоминаю Шамиля Тарпищева. Он может переписать теннисную главу в Книге Гиннесса по многим параметрам. Но в этот заветный фолиант включают только тех, кто уже ушел из активного спорта. А к действующему капитану Шамилю Анвяровичу Тарпищеву, 1948 года рождения, это не относится.

Он продолжает бить рекорды: был капитаном сборных СССР и России в 147 матчах Кубка Дэвиса и Кубка Федерации, одержав 98 побед - 61 в Кубке Дэвиса и 37 в Кубке Федерации. Тут и близко к нему никого нет, в этом XXI веке никто точно не догонит. А там - посмотрим. Его команды выиграли шесть Кубков: два мужских Кубка Дэвиса и четыре женских Кубка Федерации. Дважды за один год, то есть два и два - его мужская и женские команды побеждали и в Кубке Дэвиса, и в Кубке Федерации. 43 (!) года, с 25 лет, Шамиль Тарпищев - старший тренер сборной. В 26 - первый матч в качестве капитана Кубка Дэвиса.