Вечером 13 июля 1990-го на пике Ленина тонны снега за считаные минуты похоронили под своей толщей 43 альпиниста. В состав группы входили спортсмены из Ленинграда, а также граждане Германии, Израиля, Словакии и других стран. Выжить удалось только двоим. Поиск и захоронение останков погибших продолжаются до сих пор. В этом году экспедиции помешала пандемия коронавируса.

О причинах случившегося высказывалось и до сих пор высказывается много разных мнений. Одни говорят, что трагедия произошла из-за землетрясения, которое спровоцировало сход мощной лавины. Другие полагают, что это был результат естественного природного процесса - лед таял, накопилась его критическая масса, которая в итоге и сорвалась вниз на огромной скорости. Третьи уверены, что альпинисты сами нарушили технику безопасности. Есть и те, кто считает, что виновата дата и день недели - пятница, 13.

На вопрос о том, можно ли было предусмотреть катастрофу такого масштаба и избежать гибели людей, даже опытные скалолазы затрудняются ответить.

По мнению инструктора по альпинизму Владимира Боголюбова, может быть, человек и царь природы, но уж точно не в горах, которые как раз и диктуют людям свои суровые законы.

- Тогда лагерь стоял на "сковородке", - рассказал корреспонденту "РГ" Владимир Боголюбов. - Так между собой альпинисты называют плоскую поляну на склоне на высоте 5200 метров над уровнем моря. Днем, когда светит солнце, там становится очень жарко. Если ходить раздетым, то можно обгореть за несколько минут.

Лавина сошла поздно вечером, когда многие укладывались спать. Выжить удалось двоим - Алексею Кореню и словаку Миро Грозману.

- Это случилось около девяти вечера, - вспоминает Алексей Корень. - Я находился в своей палатке один. Меня подбросило и начало крутить, словно в центрифуге. Единственное, что я мог сделать тогда, - сгруппироваться и закрыть лицо руками, хотя физически это было очень сложно сделать. Меня так кидало, что я едва не потерял сознание. Думаю, если бы это произошло, то я бы точно не выжил. Помню, как упал на живот.

Слышу, меня кто-то о помощи просит. Смотрю, словак Миро Грозман по пояс в снегу. Вытащил его. Начали вещи искать. Нашли обрывки палаток, коврики, завернулись в них, переночевали и утром пошли вниз. Шел сильный снег, обзору мешал плотный туман. Я снежки бросал вперед, чтобы как-то ориентироваться. Шли долго. Миро сказал, что не может больше идти. Я его накрыл какими-то вещами и пошел дальше. Встретил спасателей, они помогли мне спуститься в лагерь на высоте 4200.

Миро Грозмана нашли через несколько часов после этого.

Спасательная операция была организована немедленно после сообщения о трагедии. Добраться до поляны удалось не сразу. Гора словно не хотела подпускать к себе людей. Работы по поиску тел альпинистов, оставшихся под лавиной, продолжались около трех недель. Найти живых не удалось. Из-под снега извлекли только троих погибших.

В 2008 году Алексей Корень вместе с другими альпинистами, в числе которых был и глава комитета "Пик Ленина - 1990" при Федерации альпинизма Санкт-Петербурга Виктор Леонов, вновь поднялся на "сковородку". "Через 20 лет ледник начал таять, сходить вниз и выносить фрагменты тел альпинистов и вещи, - рассказал Виктор Леонов, - Алексей Корень, кстати говоря, нашел тогда свои "кошки". Мы все собрали, упаковали в мешки и похоронили на Луковой поляне у подножия пика Ленина. Там стоит камень памяти с фамилиями погибших".

Ледник тем временем продолжает спускаться. Каждые два года неравнодушные альпинисты поднимаются на гору, собирают останки и хоронят их.

Вон, видишь, кто-то сидит, иди туда"

Из воспоминаний Юрия Курмачева: "В июле 1990 года я "работал начальником" стационарной палатки в лагере 1, что на высоте 4200 метров на леднике Ленина. И вот 13 числа в лагерь пришла большая группа ленинградцев под командованием Лени Трощиненко. Много знакомых... Леня спросил меня о моих планах. Я собирался подняться на 5200, но Леня предложил идти с ними, а время уже за полдень. Предложил, видимо, просто из вежливости. Ребята очень доброжелательные и, как и многие ленинградцы, приятные в общении... "До встречи", - сказали мы друг другу, и они ушли.

Утром, еще до моих пяти часов подъема, в палатку зашёл Володя Балыбердин и сообщил о большой лавине, свалившейся на "сковородку" вечером 13 июля. Откуда он получил такие сведения, я не знаю. Может, кто-то пришел и сообщил о случившемся? Возможно, кто из нас и слышал звук лавины, но чего в горах не бывает, а где сошла лавина - тоже вопрос. Немедленно те, кто мог из находившихся в лагере, вышли к предполагаемому месту.

Мы с Балыбердиным существенно опередили основную группу поисковиков-спасателей. Под "сковородкой" Володя говорит мне: "Вон, видишь, кто-то сидит, иди туда". Я подошел к сидящему человеку. Это оказался Леша Корень, один из ленинградцев, цел и невредим. Я его обнял... Тут подошла группа спасателей, я отдал Кореню пуховку, оставшись в футболке и капроновом лагерном комбинезоне, отдал и верхние ботинки, оставив себе вкладыши. Надев несколько пар носков от команды спасателей, Леха во внешних ботинках мог идти с сопровождающими вниз..."

Справка "РГ"



Пик Ленина - горная вершина Чон-Алайского хребта на границе Киргизии и Таджикистана. Одна из высочайших в Центральной Азии, находится в горной системе Памира. Высота над уровнем моря - 7134 метра.