73% россиян сочли, что "удаленка" в вузах снизит качество образования

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) провел опрос, согласно которому 65 процентов российских граждан в целом устраивает качество высшего образования в стране.

"Согласно опросу, 45% россиян считают качество российского образования удовлетворительным, 20% - хорошим, а 22% - плохим", - сообщает ФОМ.

На вопрос, отвечает ли высшее образование сегодняшним потребностям российской экономики, "скорее да" и" скорее нет" ответило примерно равное количество респондентов: 40 и 37 процентов ответственно. Остальные затруднились с ответом.

По данным исследования, большинство россиян (73%) считают, что даже частичное сохранение дистанционного обучения в вузах скажется на качестве высшего образования отрицательно. С оптимизмом смотрит на дистант 10% опрошенных - им кажется, что удаленка будет вузам только в плюс.