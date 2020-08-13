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13.08.2020 21:44
Рубрика: Общество

73% россиян сочли, что "удаленка" в вузах снизит качество образования

Текст: Мария Агранович

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) провел опрос, согласно которому 65 процентов российских граждан в целом устраивает качество высшего образования в стране.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"Согласно опросу, 45% россиян считают качество российского образования удовлетворительным, 20% - хорошим, а 22% - плохим", - сообщает ФОМ.

На вопрос, отвечает ли высшее образование сегодняшним потребностям российской экономики, "скорее да" и" скорее нет" ответило примерно равное количество респондентов: 40 и 37 процентов ответственно. Остальные затруднились с ответом.

По данным исследования, большинство россиян (73%) считают, что даже частичное сохранение дистанционного обучения в вузах скажется на качестве высшего образования отрицательно. С оптимизмом смотрит на дистант 10% опрошенных - им кажется, что удаленка будет вузам только в плюс.

Общество Образование

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