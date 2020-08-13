Сегодня для всех очевидно, что в медицине должны работать не только медики, но и физики, химики, математики, инженеры. Но 60 лет назад многими это воспринималось, мягко говоря, странно.

Изменить точку зрения заставил космос, который поставил перед наукой множество совершенно новых проблем. Это не только невесомость, перегрузки, нахождение космонавта в замкнутом пространстве. Как сложится жизнь человека, побывавшего в космосе? Отразится ли это, скажем, на работе сердечно-сосудистой системы, внутренних органов, зрения, слуха? Сможет ли человек, облетевший планету, стать родителем нормальных детей и так далее до бесконечности. Проблемы "выходили" за пределы медицины. Но, к счастью, всегда в нашей стране были провидцы, умеющие предвидеть будущее. Это прежде всего, ректор Московского физико-технического института Олег Михайлович Белоцерковский, директор Института медико-биологических проблем Олег Георгиевич Газенко, один из основателей космической медицины Василий Васильевич Парин. Этому трио блистательных ученых мы обязаны созданием кафедры физики живых систем в Московском Физтехе. Последние 12 лет ее возглавляет академик РАН, знаменитый трансплантолог Анзор Шалвович Хубутия. С ним и беседуем об этой необычной кафедре, которая сегодня востребована не менее, чем в год создания.

Анзор Шалвович, что значит физика живых систем?

Анзор Хубутия: Главная задача кафедры - теоретические, экспериментальные и медико-биологические исследования процессов, происходящих в живых системах в норме, патологии, при различных экстремальных состояниях. Мы изучаем то, что происходит в клетках человеческого организма. То, что не видно простым глазом, что возможно только при умении проникать в жизнь клетки.

Расшифруйте!

Анзор Хубутия: Расшифрую конкретным примером: биомеханика кровообращения, дыхания и движения. Если перевести это на совсем доступный язык, то мы отслеживаем физико-химическое состояние крови, органов дыхания в норме, патологии и экстремальной ситуации.

Стоп! Это же очень ныне актуально. Мы же достоверно не знаем, как тот же проклятый ковид калечит легкие, приводит к образованию тромбов? Не знаем, влияет ли он на наше поведение...

Анзор Хубутия: Вы правы. Наши исследования весьма ко двору в этой пандемической ситуации. Есть уже наработки нашей кафедры, которые помогают понять причины таких осложнений при ковиде и дать свои предложения по преодолению этих последствий. Выпускники Физтеха разработали и уже серийно производят специальные колонки для удаления из крови цитокинов, которые образуются в большом количестве при ковиде. Эти цитокины повреждают сосудистую стенку и тем самым приводят к образованию микротромбов.

Спасибо за пример. Он подчеркивает прозорливость ученых, которые 55 лет назад доказали необходимость подобного научного подразделения и создали кафедру физики живых систем.

Анзор Хубутия: Я бы не хотел, чтобы о нашей кафедре судили только по ее работам в области борьбы с нынешней пандемией. На нашей встрече сторожил кафедры, работающий на ней со времени основания, Валерий Михайлович Заико. Он занимается важнейшей проблемой - разработкой и созданием искусственных органов.

Анзор Шалвович, вы показываете мне искусственный левый желудочек сердца. Вот я держу его в руках. Трудно представить, что эта довольно тяжелая железяка может заменить важнейший человеческий орган - само сердце. Но он два с половиной года работал в грудной клетке пациента. И позволил заменить больное сердце, провести его пересадку. Того пациента когда-то видела в НИИ имени Склифосовского. Но не представляла, что пациент жил с таким устройством в груди.

Анзор Хубутия: А теперь они в серийном производстве. Не являются дефицитом. Наше устройство на уровне лучших мировых стандартов, а стоимость в три раза ниже зарубежных аналогов.

Вы показали мне и прежнее устройство левого желудочка. То, которое когда-то использовал в своей практике наш другой великий соотечественник, уникальный человек - я была с ним знакома - академик Валерий Иванович Шумаков. Не могу не вспомнить о нем в этом разговоре. Ведь Валерий Иванович 24 года возглавлял кафедру, о которой мы сегодня рассказываем.

Анзор Хубутия: Сейчас одна из главных тем кафедры - создание культуры сердечной ткани из стволовых клеток. Это позволит из собственных клеток выращивать жизненно важные органы.

Анзор! Вы рискуете? Не боитесь, что тем самым главное, чему посвящена ваша жизнь, пересадка, то есть трансплантация, органов станет не нужна? Не нужны будут доноры. Можно будет из собственных стволовых клеток самого человека вырастить тот орган, который заменит пораженный болезнью. И уйдет необходимость в специалистах-трансплантологах. Утратят актуальность "листы ожидания", проблемы подавления иммунитета. Вот вышло из строя у человека то же сердце. Нужно его заменить, чтобы спасти жизнь. И вы берете у него стволовые клетки. Начинается над ними научное колдовство. И в лаборатории вашей кафедры появляется выращенное в данном случае сердце. А если надо, то почки, печень...

Вот вышло из строя у человека сердце. Нужно его заменить, чтобы спасти жизнь. Вы берете у него стволовые клетки, и начинается научное колдовство

Анзор Хубутия: Ответить честно? Я об этом мечтаю. Но добавлю: безработица мне, трансплантологу, не грозит. Заведующий кафедры физики живых систем не подсиживает меня, трансплантолога. Ведь выращенный искусственный орган надо пересадить на место вышедшего из строя. Хотелось бы дожить до того момента, когда выращенные органы станут практикой спасения.

А мне набраться терпения, чтобы посмотреть пересадку выращенного органа...