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13.08.2020 12:58
Рубрика: Экономика

Акции "Яндекса" обновили исторический максимум

Текст: Иван Черноусов

Во время сессии торгов на Московской бирже 13 августа акции "Яндекса" прибавили в цене 4,9% по сравнению с показателями предыдущих торгов. Их стоимость составила 4,5 тысяч рублей за штуку по состоянию на 10:24 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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По итогам августовской ребалансировки индекса MSCI Russia в него будут включены акции "Яндекса". В индекс войдут акции класса А, которые обращаются на площадке NASDAQ и Московской бирже. Изменения вступят в силу в момент закрытия торгов 31 августа, отмечают аналитики компании "Атон".

По их мнению, включение в индекс MSCI может обеспечить приток средств пассивных фондов на уровне примерно $0,5-1 млрд (что составляет 2,5-4,9% рыночной капитализации компании или среднедневной объем торгов за 4-8 дней). Включение акций в индекс благоприятно для стоимости акций, однако данное событие ожидалось рынком и поэтому может быть частично заложено в текущие котировки.

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