Apple удалила Fortnite из App Store, студия Epic Games будет судиться

Компания Apple удалила из своего фирменного онлайн-магазина приложений App Store королевскую битву Fortnite. Об этом пишет The Verge.

Сделано это было после того как студия-разработчик Epic Games добавила в свой проект систему прямой оплаты, чтобы не отчислять 30-процентную комиссию за внутриигровые покупки.

В Купертино такой жест не оценили - в компании дали понять, что не собираются менять принципы и политику размещения приложений в App Store. Причиной называется невозможность обеспечить безопасность пользователей при использовании сторонних финансовых систем.

В Epic Games, судя по всему, решили идти до конца и подали на Apple в суд. Информация об этом опубликована в официальном Twitter-аккаунте игры.

Отмечается, что все, у кого установлена App Store-версия Fortnite, на данный момент могут продолжать в нее играть. Новые пользователи не смогут ее установить, также неизвестно, как ситуация изменится с последующими обновлениями.