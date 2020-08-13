Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев прошел проверку на полиграфе

Арбитр матча "Спрартак" - "Сочи" Василий Казарцев, необоснованно назначивший второй пенальти в ворота красно-белых, прошел проверку на полиграфе.

Как сообщает "СЭ", Казарцев прошел проверку в компании, специально привлеченной для этого Российским футбольным союзом. Экспертное мнение по полученным данным будет озвучено в четверг.

Аналогичную процедуру пройдет и арбитр VAR этого же матча Алексей Еськов, который по неведомым причинам не подсказал своему коллеге, что он принял неправильное решение.

Оба арбитра пока отстранены от работы. По информации в СМИ, Казарцев может быть отстранен до конца года. Сами арбитры своей вины не признали и не принесли публичных извинений.