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13.08.2020 15:10
Рубрика: Спорт

Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев прошел проверку на полиграфе

Текст: Максим Домчев

Арбитр матча "Спрартак" - "Сочи" Василий Казарцев, необоснованно назначивший второй пенальти в ворота красно-белых, прошел проверку на полиграфе.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче "Спартака" и "Сочи"

Как сообщает "СЭ", Казарцев прошел проверку в компании, специально привлеченной для этого Российским футбольным союзом. Экспертное мнение по полученным данным будет озвучено в четверг.

Аналогичную процедуру пройдет и арбитр VAR этого же матча Алексей Еськов, который по неведомым причинам не подсказал своему коллеге, что он принял неправильное решение.

Оба арбитра пока отстранены от работы. По информации в СМИ, Казарцев может быть отстранен до конца года. Сами арбитры своей вины не признали и не принесли публичных извинений.

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