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13.08.2020,  
15:05
Текст:  Николай Грищенко

Австралийских военных будут готовить к боям с российской "Арматой"

В Австралии изготовили 3D-мишени с изображением российского танка "Армата". Предполагается, что они будут использоваться для подготовки австралийских танкистов и гранатометчиков.

На появившихся в социальных сетях фотографиях показана лобовая проекция различных танков и самоходных установок. Есть среди них и российский Т-14.

Фото: пресс-служба ЮВО
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В аннотации к снимкам говорится, что ранее компания, которая специализируется на производстве мишеней, уже отличилась на изготовлении имитатора советского зенитного ракетного комплекса "Куб". Мишень ЗРК использовалась на военных учениях Chong Ju 2019.

Отметим, что в 2018 году компания произвела трехмерные роботизированные мишени в виде российских танков Т-80 и боевых машин пехоты БМП-3. Однако, допустили неточности при изготовлении "танка".

У австралийского Т-80 лишь корпус напоминал реальный прототип. К примеру, на башне осветитель "Луна" был изображен слева, а элементы динамической защиты "Контакт" помещены почему-то сзади.

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