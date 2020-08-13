Банк России выпустил мобильное приложение "ЦБ онлайн", через которое потребители могут задавать регулятору вопросы о финансовых продуктах и услугах и оперативно получать ответы по наиболее часто встречающимся проблемам, а также проверить информацию о финансовой организации, узнать, какие услуги она оказывает, и найти на карте ее ближайший офис.

Кроме того, пользователи приложения смогут оставить отзыв о качестве услуг, предоставляемых банками и другими финансовыми организациями. Сделать это можно в разделе "Оценить сервис, услугу". Такая информация будет в дальнейшем учитываться регулятором при взаимодействии с финансовыми компаниями, сообщает Банк России.

"ЦБ онлайн" - первое приложение такого рода, выпущенное федеральным государственным органом. Для его использования требуется упрощенная регистрация (телефон и электронная почта).

"Это новый формат и новый опыт для Банка России, - отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. - Мы стараемся использовать современные формы взаимодействия с потребителями финансовых услуг, чтобы сделать доступ к нужным им сведениям и сервисам максимально оперативным и удобным. Мы также рассчитываем на обратную связь и будем дорабатывать приложение с учетом пожеланий и замечаний пользователей".

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.