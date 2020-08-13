Более 50% малых и средних компаний в РФ избежали убытков в пандемию

Более половины предприятий малого и среднего бизнеса в России избежали убытков во втором квартале 2020 года, либо закрыли период с положительной прибылью. Такие результаты показал опрос банка "Открытие", который позволил оценить влияние пандемии коронавируса на бизнес с апреля по июль.

Исследование показало, что ситуация на рынке все еще нестабильна. Так, 23% компаний испытывают трудности, связанные с сокращением заказов, долгами. Еще 19% описывают состояние бизнеса как стабильное, а 7% респондентов сообщили о росте прибыли. Более 60% компаний сократили обороты во время пандемии, однако 40% предпринимателей ожидают их рост к концу года.

Доля предприятий, которые временно приостановили работу, в мае и июне сократилась. Это связано с возобновлением деятельности в сферах строительства и розничной торговли. Вместе с тем, сократить бизнес пришлось гостиницам, ресторанам и промышленности. Также увеличилась доля компаний, которым удалось найти новую нишу для ведения бизнеса. Среди направлений - отрасль образования и транспорта.

Согласно исследованию, уменьшилась доля компаний, которые не могут прогнозировать свои перспективы на ближайшие 6 месяцев (с 39% до 31%). Также фиксируется доля тех, кто собирается развивать и расширять бизнес (с 18% до 24%).

Участие в опросе принимали индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год и численностью персонала до 250 человек. Все они являются клиентами ведущих российских банков.