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13.08.2020 08:44
Рубрика: Общество

Более тысячи москвичей сдали кровь на плазму для лечения COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Более тысячи москвичей сдали кровь на плазму для лечения COVID-19. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: vesti.ru
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- В апреле по рекомендации Клинического комитета мы начали использовать экспериментальный метод лечения новой коронавирусной инфекции - переливание плазмы с антителами к COVID-19. На сегодняшний день в стационарах города иммунную плазму получили уже 1047 пациентов, 686 из них уже выздоровели и выписались из больниц.

Предварительные результаты исследования показали, что после переливания донорской плазмы шанс оказаться на ИВЛ в реанимации снижается на 63% у среднетяжелых пациентов. А вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%. При этом такой метод лечения может быть назначен только врачом.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Помимо этого, должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Более подробная информация - на сайте mosgorzdrav.ru/donor. Здесь же потенциальный донор может заполнить анкету. Первичная проверка позволить определить, есть ли у человека временные или абсолютные противопоказания к донации.

Фото: iStock
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Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 9:00 до 19:00.

Прием доноров плазмы ведется в 4 пунктах:

1. Центр крови имени О.К. Гаврилова - ул. Бакинская, д. 31

2. НИИ СП им. Н.В. Склифосовского - Большая Сухаревская площадь, д. 3, корп. 12

3. ГКБ №52 - ул. Пехотная, д. 3 корпус 1

4. ГКБ им. М.П. Кончаловского - Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5000 рублей за 600 мл плазмы.

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