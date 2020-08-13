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13.08.2020 22:44
Рубрика: Экономика

Баррель ждет спроса

Неполное исполнение сделки ОПЕК+ может пошатнуть котировки
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 180(8234)
Участники ОПЕК+ в июле исполнили обязательства по сокращению добычи нефти на 89% после 108% месяцем ранее, говорится в августовском отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Неполное выполнение сделки может оказать негативное влияние на рынок и даже развернуть котировки барреля к снижению после недавнего роста.

Вероятнее всего, дисциплина станет главной темой на ближайшей встрече мониторингового комитета ОПЕК+, которая пойдет 18-19 августа. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, на предстоящем заседании планируется оценить исполнение обязательств участниками ОПЕК+ в июле и начало наращивания производства в августе. Об обсуждении изменений условий соглашения речи не идет, сказал министр.

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"Мы работаем по ранее утвержденному плану, не выбиваясь из графика, в соответствии с утвержденным соглашением. Мне кажется, что все ранее принятые нами решения были правильные и сейчас происходит постепенная балансировка нефтяного рынка", - подчеркнул министр.

Нефтяные цены поддерживаются сейчас в основном за счет новостей о выделении денег на восстановление экономики и о снижении запасов в США, а не серьезным ростом потребления "черного золота". К тому же американские данные демонстрируют весьма разнонаправленную динамику, запасы нефти сокращаются (в последнюю неделю на 4,5 млн баррелей), но растут запасы бензина (на 700 тыс. баррелей). Поэтому единственная реальная сила, оказывающая сейчас положительное влияние на спрос на нефть, это сделка ОПЕК+.

Но, по данным МЭА, ее июльские результаты не самые обнадеживающие. Саудовская Аравия повысила добычу на 0,89 млн баррелей в сутки - до 8,44 млн, сохраняя при этом самый высокий уровень исполнения своих обязательств - 102%. Выполнение сделки Россией оценивается в 96% - наша страна сократила производство до 8,6 млн баррелей в сутки. Из наиболее отстающих выделены Ирак, снизивший добычу на 85% от требуемого уровня, ОАЭ - на 77%, Конго - на 43%, Габон - на 40%.

Единственная реальная сила, оказывающая сейчас положительное влияние на спрос на нефть, это сделка ОПЕК+

Суммарное невыполнение сделки на 11% не такая уж большая недостача, если бы не ухудшение прогнозов по спросу на нефть в 2020 году. В МЭА его снизили еще на 200 тыс. баррелей, до 91,9 млн баррелей в сутки. Прогноз ОПЕК также ухудшился, нефтяной картель ожидает средний спрос на "черное золото" в 2020 году на уровне 90,6 млн баррелей в сутки. Основные причины усиления пессимизма в отношении восстановления спроса связаны с риском второй волны пандемии коронавируса в мире, в результате чего могут быть ужесточены так до конца и неснятые карантинные ограничения. Кроме этого, в МЭА отдельно отметили слабое восстановление потребления авиационного керосина. Ожидается, что в 2020 году оно окажется на 39% ниже 2019 года.

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"Поскольку контролировать распространение заболевания пока получается только ограничениями, ОПЕК+ необходим строгий уровень соблюдения сделки, чтобы поддерживать рынок", - говорит главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен. Он считает, что процесс восстановления баланса, вероятно, займет больше времени, чем ожидалось ранее. Нефть торгуется вблизи пятимесячного максимума, и есть серьезные опасения, что потенциал роста котировок исчерпан.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти

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