Чем могут привлечь белорусские комбайны на зарубежных рынках

Призыв догнать и перегнать Соединенный Штаты, на котором выросло старшее поколение советских людей, приобрел свежее продолжение на белорусских полях хозяйства "Гастелловское" в Минской области, где 13 августа померились стальными мускулами отечественный зерноуборочный комбайн Палессе GS16 и американский John Deere S 785i. Кстати, вес белорусского каравая в этом году уже превысил шесть миллионов тон. А среди лидеров уборочной страды - Минская, Брестская и Гродненская области.

Заместитель премьер-министра РБ Александр Субботин, который выступил в четверг в роли экспертного рефери на сравнительных испытаниях обоих зерноуборочных комбайнов, выразил убежденность в том, что новая техника Гомсельмаша "имеет хороший экспортный потенциал", информирует БЕЛТА.

Вице-премьер не только наблюдал за тем, как убирают зерно белорусская и зарубежная техника, но и лично протестировал ее возможности, побывав за штурвалом в обеих кабинах.

Конечно, не все открывают с первого взгляда паспортные данные машин. Скажем, номинальная мощность двигателя у комбайнов одинаковая - 530 л.с. Рабочая скорость движения техники тоже совпадает - 4,4 км/ч. Да и производительность у обоих комбайнов составляет 3,96 га за один час рабочего времени. Однако показатели в тоннах у американского комбайна все-таки выше.

В чем же дело, задавались вопросом неуемные репортеры. Во-первых, считает вице-премьер, "в сельском хозяйстве мелочей не бывает. Важна каждая деталь. Если какое-то звено выпадает, это сказывается на результате. И техническое оснащение имеет особое значение для успешной работы".

И хотя, констатировал Субботин, белорусские комбайны достаточно высокого уровня, но по комфорту и комплектации они пока еще уступают зарубежным аналогам. С другой стороны, он убежден в том, что по механическим характеристикам, сохранности урожая, скорости намолота они уже приблизились вплотную к лучшим мировым образцам. Да и по словам генерального конструктора научно-технического центра комбайностроения Сергея Федоровича, производительность и качество уборки у двух комбайнов соизмеримы.

А кроме того, добавил Субботин, отечественный комбайн "дешевле минимум в два раза". Поэтом, резюмировал вице-премьер, у белорусской сельхозтехники есть потенциал, чтобы расширить свою нишу на зарубежных рынках.