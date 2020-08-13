Чистый долг России снова стал положительным

Долг правительства РФ вновь превысил его ликвидные резервы, свидетельствуют данные ежемесячной статистики Минфина и Банка России. Отсутствие чистого долга фиксировалось с лета 2019 года.

Возвращение России в "должники" произошло на фоне сочетания ряда факторов, включая кризис, связанный с COVID-19 и падение цен на нефть, сообщает РБК.

По данным издания, долг федерального правительства к первому июля составил 14,77 триллиона рублей, а сумма депозитов - 13,22 триллиона рублей. Разница в значениях достигла показателя в 1,5 триллиона рублей. На сокращении депозитов значительно сказалась покупка правительством контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка. Сделка была завершена еще до ситуации с пандемией.