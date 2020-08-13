Десять человек скончались из-за жары в Японии

За неделю десять человек скончались, еще почти 7 тысяч госпитализированы из-за жары в Японии.

На всей территории страны в послеполуденные часы столбики термометров поднимаются выше отметки +36 градусов. А 11 августа и вовсе был установлен температурный рекорд этого года - в префектуре Гумма воздух раскалился до +40 градусов, пишет РИА Новости.

И прогноз метеорологов неутешительный - в ближайшие дни синоптическая ситуация не изменится. В Токио, Сайтаме, Сидзуоке, Миядзаки будет очень жарко - от 37 градусов и выше. Местных жителей власти просят не выходить из дома без особой необходимости, часто пить, а на улице снимать защитную маску, если расстояние до других людей больше двух метров. При тепловом ударе необходимо срочно обращаться в больницу.