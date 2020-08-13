Одна из ведущих боксерских организаций (WBC, WBO, WBA или IBF) изготовит специальный пояс. По первоначальному плану поединок должен был проходить без судей, но теперь их вердикт все-таки понадобится, если поединок продлится все восемь раундов.
Однако 54-летний Железный Майк настраивается на досрочное завершение боя. Зная биографию двух ветеранов, Атлетическая комиссия штата Калифорния вынесла предупреждение: ни один из участников не должен стремиться отправить соперника на настил ринга. Толко Тайсон уже признался TMZSports: "Если мне представится возможность, я нокаутирую Роя Джонса". Или вот еще одна его цитата: "Ему лучше быть готовым, потому что я буду во всеоружии".
Майк Тайсон в последний раз выходил на ринг в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Рой Джонс-младший закончил карьеру относительно недавно - в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона. Несмотря на кажущееся преимущество и в возрасте (Рою 51 год), и в форме, известный тренер Тедди Атлас предостерег "нашего" боксера.
- Я присутствовал на выставочных боях Майка Тайсона, и они плохо заканчивались для его соперников, - цитирует Атласа Boxingnews. - Майк может ударить тебя в челюсть и отправить в глухой нокаут.
Но у Роя Джонса-младшего есть время подготовиться, тем более что бой перенесли с 12 сентября на 28 ноября. В этот уик-энд в США будут праздновать День благодарения: американцы собираются семьями, проводят время дома - за столом и, конечно, у телевизора. Понятно, что в данной ситуации организаторы заботились не о боксерах, а о своей выгоде и прибыли от ТВ-трансляций.
- Изменение даты на 28 ноября предоставит большому количеству людей возможность увидеть самый громкий камбэк в истории бокса, - сказал Тайсон TMZSports.
Сам Тайсон, кстати, дерется не ради денег. Всю эту историю с возвращением на ринг он затеял, чтобы собрать средства на благотворительность, в том числе помочь пострадавшим от COVID-19. А вот Рой Джонс уже подсчитал, что сможет заработать 10 миллионов долларов.