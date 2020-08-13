На кону выставочного боя между экс-чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном и бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом-младшим, который в 2015 году получил российское гражданство, будет стоять титул.

Одна из ведущих боксерских организаций (WBC, WBO, WBA или IBF) изготовит специальный пояс. По первоначальному плану поединок должен был проходить без судей, но теперь их вердикт все-таки понадобится, если поединок продлится все восемь раундов.

Однако 54-летний Железный Майк настраивается на досрочное завершение боя. Зная биографию двух ветеранов, Атлетическая комиссия штата Калифорния вынесла предупреждение: ни один из участников не должен стремиться отправить соперника на настил ринга. Толко Тайсон уже признался TMZSports: "Если мне представится возможность, я нокаутирую Роя Джонса". Или вот еще одна его цитата: "Ему лучше быть готовым, потому что я буду во всеоружии".

Майк Тайсон в последний раз выходил на ринг в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Рой Джонс-младший закончил карьеру относительно недавно - в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона. Несмотря на кажущееся преимущество и в возрасте (Рою 51 год), и в форме, известный тренер Тедди Атлас предостерег "нашего" боксера.

- Я присутствовал на выставочных боях Майка Тайсона, и они плохо заканчивались для его соперников, - цитирует Атласа Boxingnews. - Майк может ударить тебя в челюсть и отправить в глухой нокаут.

Но у Роя Джонса-младшего есть время подготовиться, тем более что бой перенесли с 12 сентября на 28 ноября. В этот уик-энд в США будут праздновать День благодарения: американцы собираются семьями, проводят время дома - за столом и, конечно, у телевизора. Понятно, что в данной ситуации организаторы заботились не о боксерах, а о своей выгоде и прибыли от ТВ-трансляций.

- Изменение даты на 28 ноября предоставит большому количеству людей возможность увидеть самый громкий камбэк в истории бокса, - сказал Тайсон TMZSports.

Сам Тайсон, кстати, дерется не ради денег. Всю эту историю с возвращением на ринг он затеял, чтобы собрать средства на благотворительность, в том числе помочь пострадавшим от COVID-19. А вот Рой Джонс уже подсчитал, что сможет заработать 10 миллионов долларов.