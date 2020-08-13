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13.08.2020 22:10
Рубрика: Спорт

Взялись за старое

Для выставочного боя двух ветеранов ринга - Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего - изготовят специальный чемпионский пояс
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
На кону выставочного боя между экс-чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном и бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом-младшим, который в 2015 году получил российское гражданство, будет стоять титул.
Свои последние победы на профессиональном ринге Рой Джонс-младший одержал, выступая под российским флагом. Фото: РИА Новости Свои последние победы на профессиональном ринге Рой Джонс-младший одержал, выступая под российским флагом. Фото: РИА Новости
Свои последние победы на профессиональном ринге Рой Джонс-младший одержал, выступая под российским флагом. Фото: РИА Новости

Одна из ведущих боксерских организаций (WBC, WBO, WBA или IBF) изготовит специальный пояс. По первоначальному плану поединок должен был проходить без судей, но теперь их вердикт все-таки понадобится, если поединок продлится все восемь раундов.

Фото: AFP/ ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Однако 54-летний Железный Майк настраивается на досрочное завершение боя. Зная биографию двух ветеранов, Атлетическая комиссия штата Калифорния вынесла предупреждение: ни один из участников не должен стремиться отправить соперника на настил ринга. Толко Тайсон уже признался TMZSports: "Если мне представится возможность, я нокаутирую Роя Джонса". Или вот еще одна его цитата: "Ему лучше быть готовым, потому что я буду во всеоружии".

Майк Тайсон в последний раз выходил на ринг в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Рой Джонс-младший закончил карьеру относительно недавно - в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона. Несмотря на кажущееся преимущество и в возрасте (Рою 51 год), и в форме, известный тренер Тедди Атлас предостерег "нашего" боксера.

- Я присутствовал на выставочных боях Майка Тайсона, и они плохо заканчивались для его соперников, - цитирует Атласа Boxingnews. - Майк может ударить тебя в челюсть и отправить в глухой нокаут.

Но у Роя Джонса-младшего есть время подготовиться, тем более что бой перенесли с 12 сентября на 28 ноября. В этот уик-энд в США будут праздновать День благодарения: американцы собираются семьями, проводят время дома - за столом и, конечно, у телевизора. Понятно, что в данной ситуации организаторы заботились не о боксерах, а о своей выгоде и прибыли от ТВ-трансляций.

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- Изменение даты на 28 ноября предоставит большому количеству людей возможность увидеть самый громкий камбэк в истории бокса, - сказал Тайсон TMZSports.

Сам Тайсон, кстати, дерется не ради денег. Всю эту историю с возвращением на ринг он затеял, чтобы собрать средства на благотворительность, в том числе помочь пострадавшим от COVID-19. А вот Рой Джонс уже подсчитал, что сможет заработать 10 миллионов долларов.

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