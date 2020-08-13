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13.08.2020 10:35
Рубрика: Общество

ЕГЭ по информатике впервые пройдет на компьютерах

Текст: Ксения Колесникова
Решение о переводе ЕГЭ по информатике с 2021 года в компьютерную форму принято. Осенью Рособрнадзор проведет широкое обсуждение и апробацию такой формы экзамена во всех регионах. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Напомним, до 2020 года выпускники школ сдавали ЕГЭ по информатике на бумажных бланках. В течение нескольких лет велась подготовка к переводу этого экзамена на компьютеры. Разрабатывалась модель и технология ЕГЭ, в проводились апробации. Были внесены изменения в порядок проведения ЕГЭ, предусматривающие возможность проведения экзамена в компьютерной форме.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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- Перед началом учебного года будет опубликована демоверсия компьютерного ЕГЭ по информатике, в сентябре-октябре мы проведем ее широкое общественное обсуждение, - заявил Анзор Музаев. - Информация об изменениях должна быть доведена до каждого учителя информатики и всех участников экзамена. Будут проведены апробации, чтобы проверить готовность всех регионов.

Он отметил: в условиях цифровизации всех сфер жизни число участников ЕГЭ по информатике растет из года в год. 71704 человека - в 2018 году, 80 025 - в 2019-м. А в 2020 году количество ребят, сдающих ЕГЭ по информатике, выросло до 83 610. И это несмотря на то, что общее число участников в этом году, наоборот, сократилось.

До проведения компьютерного ЕГЭ по информатике в 2021 году Рособрнадзор планирует еще раз проанализировать техническую готовность школ. Пункты, которые будут задействованы для проведения ЕГЭ по этому предмету, планируется дооснастить новой техникой в первоочередном порядке. Будут обучены учителя и организаторы.

Как рассказал руководитель Комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ информатике и ИКТ Сергей Крылов, компьютерная форма экзамена будет включать 27 заданий, в том числе 10 заданий базового уровня сложности, 13 - повышенного и 4 - высокого.

Были разработаны новые задания на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск. Все ответы будут проверяться автоматически. Продолжительность экзамена останется прежней и составит 3 часа 55 минут.

Симулятор программного обеспечения для проведения компьютерного ЕГЭ по информатике будет опубликован на сайтах Федерального центра тестирования (ФЦТ) и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), чтобы все участники ЕГЭ смогли заранее с ним ознакомиться и потренироваться.

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