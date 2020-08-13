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13.08.2020 10:49
Рубрика: В мире

Эксперты в США назвали невозможным вступление Украины в НАТО

Текст: Максим Макарычев

Эксперты Defense Priorities, одного из авторитетных аналитических центров в США, назвали невозможным вступление Украины в НАТО в силу ряда причин. В отчете говорится о том, что политика Белого дома должна отдавать приоритет минимизации опасности прямого военного столкновения из-за Украины. По мнению политолога Барри Позена, Соединенные Штаты не имеют жизненно важного интереса в Украине, такого, ради которого стоит отправлять в эту страну американские войска, чтобы "убивать и умирать за эту идею".

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Членство в НАТО для Украины, полагают американские аналитики, оказывается невозможным по целому ряду причин. Первая из них - это отсутствие консенсуса среди украинцев относительно необходимости присоединения к Североатлантическому альянсу. В целом, отмечается в докладе центра, менее половины опрошенных высказались за вступление в НАТО и только 25 процентов поддержали разрешение альянсу размещать силы на их территории. Во-вторых, стратегическая обстановка в Центральной и Восточной Европе значительно изменилась по сравнению с предыдущими периодами расширения НАТО, утверждают наблюдатели. Кроме того, даже если предположить, что Украину можно будет принять в НАТО, это вызовет серьезные вопросы по поводу обороноспособности: альянсу потребуется защищать границу, которая примерно равна расстоянию между Нью-Йорком и Майами, уточняют аналитики. В этой связи Североатлантический альянс и Соединенные Штаты должны отказаться от своей публичной позиции в поддержку возможного членства Украины, отмечается в докладе.

Наконец, по мнению экспертов, попытка присоединить Украину к альянсу может быть для нее худшим из возможных вариантов. Вместе этого, исключение членства в НАТО из обсуждения заставит официальный Киев сосредоточиться на более реалистичных вариантах, таких как нейтралитет. Формальное неприсоединение не только поможет снизить напряженность в отношениях с Россией, но и позволит Украине сосредоточиться на внутренних проблемах, таких как коррупция и экономические реформы, полагают аналитики. Нынешняя задача Киева состоит в том, чтобы выработать подход, который признает эти ограничения и находит баланс между противоборствующими силами Востока (Россия) и Запада (Европа). В этой связи Соединенные Штаты должны использовать свое влияние, чтобы помочь Украине пройти путь трудный путь к стабилизации общества, заключили эксперты.

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