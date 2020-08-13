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13.08.2020 20:18
Рубрика: Экономика

Экспортерам упростят доступ к льготным кредитам

Текст: Ирина Алпатова
Экспортоориентированным компаниям теперь будет проще открыть производство или привлечь зарубежного покупателя. Для этого Минпромторг изменил правила корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК), которые дают доступ к льготному кредитованию. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе министерства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Механизм КППК разработан в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Его идея заключается в предоставлении компаниям льготного финансирования в виде кредитов на развитие производств, кредитования зарубежных покупателей российской продукции, предоставления факторинга и аккредитивов. Размер субсидированной процентной ставки составит 4,5% годовых. До 2024 года на программы КППК планируется потратить 7 трлн рублей.

Фото: iStock
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Новые правила значительно упрощают порядок отбора и участия компаний. Во-первых, все процедуры перенесены в электронный формат в Государственную информационную систему промышленности (ГИСП). Отбор компаний, заключение их соглашений с банками и отчетность будут размещаться там.

Во-вторых, обновленный документ позволяет вносить изменения в утвержденные программы КППК - переносить финансирование с 2019 на другие годы и менять показатели результативности в случае форс-мажора. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, их можно уменьшать на 20%.

"Принятые нововведения делают механизм более гибким и удобным для экспортеров. Ключевым фактором становится влияние вносимых изменений на итоговый показатель результативности реализации КППК. Если изменения на него не влияют, то они могут быть внесены на основании решения Минпромторга России без необходимости их рассмотрения на межведомственной комиссии", - сообщил он.

Изменения коснутся и времени проведения квалификационного отбора - если раньше дата жестко фиксировалась, то теперь министерство будет принимать решение о новом отборе по мере необходимости. Ближайший состоится 17 августа, рассказал министр.

Кроме того, в целях реализации комплекса антикризисных мероприятий в этом году министерство предусмотрело для торгового финансирования под 3% процента без соглашений о реализации КППК.

Экономика ВЭД Правительство Минпромторг Национальные проекты 2019-2024

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