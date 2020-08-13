ФАС оштрафовала компанию за рекламу лекарства с упоминанием COVID-19

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала фармкомпанию за использование в радиорекламе противовирусного препарата упоминания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Из ролика следовало, что определенный лекарственный препарат обладает достаточной терапевтической эффективностью против COVID-19, при этом в инструкции по применению препарата упомянутая в рекламе информация отсутствовала, говорится в сообщении.

Там также пояснили, что Комиссия антимонопольного органа оценивала не эффективность применения данного препарата для лечения COVID-19, а соответствие сообщенной в рекламе информации требованиям законодательства.

Спорная реклама распространялась в январе 2020 года в эфире ряда радиостанций. В марте текущего года антимонопольная служба признала рекламу препарата нарушающей закон.

"Таким образом на момент выхода ролика содержащийся в нем рекламный посыл о действии препарата против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по применению", - уточнила заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Ирина Василенкова.

По итогам административного разбирательства 6 августа 2020 года ФАС России вынесла постановление о наложении на АО "Отисифарм" штрафа в размере 200 тысяч рублей на основании части 6 статьи 24 и части 6 статьи 38 Федерального закона "О рекламе".