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13.08.2020 21:45
Рубрика: Спорт

Выросла на льду

Фигуристку Валиеву позовут на взрослые прокаты
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
Чемпионка мира 2020 года среди юниоров, победительница Финала юниорского Гран-при минувшего сезона 14-летняя фигуристка Камила Валиева может выступить на контрольных прокатах вместе с основной сборной России. Мероприятие состоится 12-13 сентября в московском Дворце спорта "Мегаспорт".

О Валиевой, которая недавно исполнила на тренировке каскад из четверного и тройного тулупов, говорят как о главной претендентке на "золото" Олимпиады-2022. В Пекине ей будет 16.

Фото: РИА Новости
Вслед за Трусовой к Евгению Плющенко ушла Алена Косторная

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков подтвердил "Р-Спорту", что вариант с участием Валиевой во взрослых прокатах рассматривается: "У спортсменки такой уровень, что ей есть смысл выступать во взрослых соревнованиях там, где это возможно. Это было бы правильно".

Спорт Фигурное катание

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