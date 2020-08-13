Чемпионка мира 2020 года среди юниоров, победительница Финала юниорского Гран-при минувшего сезона 14-летняя фигуристка Камила Валиева может выступить на контрольных прокатах вместе с основной сборной России. Мероприятие состоится 12-13 сентября в московском Дворце спорта "Мегаспорт".

О Валиевой, которая недавно исполнила на тренировке каскад из четверного и тройного тулупов, говорят как о главной претендентке на "золото" Олимпиады-2022. В Пекине ей будет 16.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков подтвердил "Р-Спорту", что вариант с участием Валиевой во взрослых прокатах рассматривается: "У спортсменки такой уровень, что ей есть смысл выступать во взрослых соревнованиях там, где это возможно. Это было бы правильно".