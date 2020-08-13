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13.08.2020 15:00
Рубрика: Общество

Гастроэнтеролог развеял мифы об опасности сухого вина для желудка

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сухие вина, которые, в отличие от полусладких, обладают кислинкой во вкусе, довольно популярны в Европе, а вот в России бытует мнение, что они могут быть не полезны для желудка, могут провоцировать изжогу и язвенную болезнь.

Фото: iStock
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- Говорить о том, что пища обладает агрессивным действием на желудок, неправильно, - заявил aif.ru гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Алексей Буеверов. - Вообще пища и напитки снижают базовую кислотность желудка, рН которой на протяжении суток обычно бывает от 1 до 2. Дело в том, что кислотность желудочного сока сильнее, чем у любых продуктов и напитков, даже самых кислых. И поэтому усилить кислотность они сами по себе не могут.

Поэтому кислые продукты потенциально не опасны для желудка. Появление изжоги связано с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, при которой кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, где среда близка к нейтральной.

Так что любые напитки и пища только ослабляют кислотность. Кстати, кислотность полусладких вин, которые так нравятся россиянам, примерно такая же, как и сухих, но, как и в газировке, она замаскирована сахаром. Впрочем злоупотреблять даже сухими винами медики не советуют.

Общество Здоровье

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