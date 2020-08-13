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13.08.2020 18:55
Рубрика: Экономика

Скорая - палата для двоих

ГАЗ показал машины скорой помощи нового поколения
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
Новые модульные автомобили "скорой помощи" на базе "ГАЗель NEXT" протестируют в российских больницах. Об этом производители и медики договорились во время визита министра здравоохранения Михаила Мурашко в Нижний Новгород. Публике автомобиль был представлен на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России" в Москве.
Производство модуль-ной "скорой помощи" ожидается в 2021 году. Фото: instagram.com / gazautomobiles Производство модуль-ной "скорой помощи" ожидается в 2021 году. Фото: instagram.com / gazautomobiles
Производство модуль-ной "скорой помощи" ожидается в 2021 году. Фото: instagram.com / gazautomobiles

В числе новинок - автомобиль "скорой помощи" класса С (реанимобиль) со съемным модулем. Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Группы ГАЗ", машины выпущены в нескольких экземплярах. Их преимущество в том, что медицинский модуль можно снять с одного шасси и поставить на другое, это позволяет осуществлять быстрые ремонты, снижает стоимость эксплуатации, сокращает расходы на обновление парка станции скорой помощи. Перевозить в салоне можно сразу двух пациентов, хватит места и для размещения медоборудования - всё это при достаточно компактных размерах самого автомобиля.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Как работает "воздушная скорая" в Москве

С этого года в ряде регионов (например, в Краснодарском крае и Калининградской области) эксплуатируется передвижной медицинский комплекс. Он оснащен автономными системами жизнеобеспечения, генератором и встроенным санузлом. Использоваться может как мобильный пункт тестирования на коронавирус, в качестве фельдшерско-акушерских пунктов, рентген-кабинетов, маммологических и кардиоцентров, стоматологических кабинетов, для проведения вакцинации населения, медосмотров, диспансеризации. В рамках федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи", принятого на 2019-2021 годы, к началу 2022 года должно быть поставлено более 1,3 тысячи подобных мобильных комплексов, что позволит сделать медицинскую помощь доступной в отдаленных районах и небольших населенных пунктах, где нет стационарных поликлиник и больниц. Помимо "Группы ГАЗ", в числе поставщиков - Ford Sollers и УАЗ.

Новая линейка автомобилей "скорой помощи" созданана базе "ГАЗели NEXT"

Еще одна модель - "классический" реанимобиль на базе "ГАЗель NEXT". Машина оборудована камерами, мониторами и системой высокоскоростной связи, с помощью которых можно проводить сеансы телемедицины: консультировать врачей или удаленно обследовать пациента в дороге, пока его доставляют в больницу. Стабильность канала связи поддерживается четырьмя сим-картами, скорость передачи сигнала составляет 1 Гб в секунду. Вся машина под видеонаблюдением как в салоне, так и снаружи. Установлена система контроля водителя: искусственный интеллект анализирует поведение человека за рулем, реагируя на кивок головы, частое моргание, прикасание руками к лицу и другие движения, которые могут свидетельствовать об утомляемости, информация автоматически передается диспетчеру. Подобные реанимобили также будут поставляться в регионы в этом году. Всего до конца года парки "скорой помощи" пополнят 473 машины "Группы ГАЗ".

Экономика Транспорт Общество Здоровье

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