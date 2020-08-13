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13.08.2020 22:01
Рубрика: В мире

Глава МВД Беларуси взял ответственность за травмы "попавших под раздачу"

Текст: Андрей Васильев

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил об одиннадцати наездах на силовиков с использованием машин за последние три дня. В министерстве характеризуют эти насильственные акты как покушение на убийство. Всего в ходе протестных акций пострадало около ста сотрудников правоохранительных органов Беларуси.

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Глава белорусского МВД, выступая в эфире телеканала ОНТ, также извинился за травмы случайных людей, "попавших под раздачу" во время уличных акций в Беларуси 9-13 августа, сообщает БЕЛТА. "Перед этими людьми, которым досталось, за это, как сейчас говорят, насилие, я как командир, как начальник хочу ответственность взять на себя, должен взять на себя. Извиниться чисто по-человечески перед этими людьми", - заявил министр внутренних дел.

Караев также заявил о необходимости освобождать из следственных изоляторов попавших туда журналистов.

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