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13.08.2020 10:33
Рубрика: Власть

Горбачев выступил против попыток оправдания политических репрессий

Текст: Владимир Емельяненко

Отказаться от объявления политических противников, несогласных и инакомыслящих врагами, утвердить на деле нормы и принципы правового государства, призвал первый президент СССР Михаил Горбачев. Он заявил, что его указ "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов" от 13 августа 1990 года был необходим в годы перестройки. Горбачев призвал и сегодня бороться с попытками оправдания репрессий.

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"Снова мы слышим: "Время было такое". Это недопустимо, этому надо давать отпор", - сказал Михаил Горбачев в интервью ТАСС.

Политический деятель особо подчеркнул, что репрессии были названы незаконными, противоречащими основным гражданским и социально-экономическим правам человека. И после подписания указа процесс реабилитации, фактически приостановленный в 1960-1970-е годы, вернулся, и "тысячи людей узнали, что доброе имя их отцов и матерей восстановлено".

Справка "РГ"

Указ "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов" подписан Михаилом Горбачевым 13 августа 1990 года. В документе впервые были признаны "противоречащими основным гражданским и социально-экономическим правам человека репрессии, проводившиеся в отношении крестьян в период коллективизации". Всего в 1987-1990 годах были реабилитированы более 1 миллиона человек.

Власть Работа власти Внутренняя политика Персона: Михаил Горбачев

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