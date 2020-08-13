Новости

"ПСЖ" стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов 00:21
Госдеп подготовил отчет о "неуместном поведении" посла США в Германии 00:18
Шериф во Флориде запретил персоналу и посетителям управления носить маски 12.08.2020
Алиев лично поздравил Путина с регистрацией вакцины от коронавируса 12.08.2020
Власти подтвердили смерть арестованного в Гомеле участника беспорядков 12.08.2020
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 12.08.2020
В Барановичах произошел наезд машины на милиционера 12.08.2020
Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в питьевой воде в Москве 12.08.2020
СМИ: Задержанные в Беларуси россияне могут вскоре вернуться домой 12.08.2020
Назван судья на следующий матч "Спартака" в чемпионате России 12.08.2020
Над Черным морем опять обнаружен самолет-разведчик ВВС США 12.08.2020
Полиция обнародовала содержимое сумок участников беспорядков в Минске 12.08.2020
К сайту о вакцине "Спутник V" за первые сутки обратились из 188 стран 12.08.2020
15-летний Пиняев забил первый гол за "Чертаново" в ФНЛ 12.08.2020
Минздрав Беларуси назвал фейками посты об отказывающих в помощи медиках 12.08.2020
Кравчук не поддержал формулировку об "особом статусе" для Донбасса 12.08.2020
Приокско-Террасный заповедник объявил акцию "Сундук добра" 12.08.2020
Бороться с коронавирусом в Абхазии помогут российские специалисты 12.08.2020
Полиция проводит проверку по факту избиения Широковым арбитра 12.08.2020
МЧС начнет поэтапный вывод группировки из Ливана 12.08.2020
Глава МВД Беларуси приказал не трогать журналистов 12.08.2020
Президент Аргентины поздравил Россию с регистрацией вакцины от COVID-19 12.08.2020
Число трудоустроенных впервые с начала пандемии превысило количество уволенных 12.08.2020
Машинист и два пассажира погибли при аварии поезда в Шотландии 12.08.2020
Версаль потерял 45 миллионов евро из-за коронавируса 12.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
13.08.2020 00:18
Рубрика: В мире

Госдеп подготовил отчет о "неуместном поведении" посла США в Германии

Текст: Максим Макарычев

Посол США в Великобритании Вуди Джонсон за время своего пребывания в должности главы американской дипмиссии неоднократно делал "неуместные комментарии", в том числе по поводу расы, религии и пола, говорится в отчете генерального инспектора госдепартамента, который цитирует Reuters.

Фото: REUTERS
Байден озвучил имя возможного вице-президента

Управление генерального инспектора заявило, что обнаружило то, как "требовательный и упорный" стиль управления Джонсона отрицательно сказался на моральном духе в некоторых отделах посольства. В отчете, опубликованном в среду, также приводятся примеры того, каким образом поведение Джонсона "часто не соответствует принципам работы госдепартамента". Инспекция со ссылкой на сотрудников американской миссии в Лондоне, сообщила о том, что Джонсон крайне раздражается, если сотрудники посольства высказывают ему свое мнение по международным вопросам, отличное от его воззрений. "Это заставило персонал опасаться высказывать ему свои предложения", - говорится в отчете.

Офис генерального инспектора рекомендовал соответствующему подразделению госдепа, курирующему деятельность посла Джонсона, провести дальнейшую проверку и на основе этих выводов принять соответствующие меры. Бюро по европейским и евразийским делам государственного департамента в ответ дало понять, что формальные выводы управления генерального инспектора не "требуют обязательно жесткой оценки". Вместо этого весь персонал посольства США в Германии, включая самого главу миссии, должен пройти обучение, чтобы "повысить осведомленность по многим важным вопросам", отметили в американском дипломатическом ведомстве.

Вуди Джонсон, друг Трампа, американский бизнесмен, филантроп и дипломат без опыта работы за рубежом, был назначен послом Соединённых Штатов в Великобритании в августе 2017 года. Он является правнуком одного из основателей компании Johnson & Johnson Роберта Вуда Джонсона и совладельцем команды по американскому футболу New York Jets. Джонсон поддерживает дружеские отношения с президентом США. В минувшую пятницу председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса, демократ Элиот Энгел вызвал Джонсона на слушания в связи с появившемуся в СМИ сообщениями о его попытках использовать служебное положение для продвижения личных интересов Трампа. Он заявил, что президент в 2018 году якобы просил содействия Джонсона в переносе турнира "Большого шлема" по гольфу из Лондона в его гольф-клуб Trump Turnberry, расположенный на юго-западе Шотландии, и посол по этому поводу встречался с первым министром Шотландии Никола Стерджен. Слушания назначены на 30 сентября.

В мире США

Главное сегодня

СМИ: Задержанные в Беларуси россияне могут вскоре вернуться домой
Путин и Макрон обсудили борьбу с коронавирусом и международную повестку
В ФАС отреагировали на информацию о росте стоимости авиакеросина
Мишустин поручил подготовить документы о продлении выплат медикам
ВОЗ: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 миллионов
Турция установила новые правила въезда в страну
Почему теряет популярность гражданство США