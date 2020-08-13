Госдеп подготовил отчет о "неуместном поведении" посла США в Германии

Посол США в Великобритании Вуди Джонсон за время своего пребывания в должности главы американской дипмиссии неоднократно делал "неуместные комментарии", в том числе по поводу расы, религии и пола, говорится в отчете генерального инспектора госдепартамента, который цитирует Reuters.

Управление генерального инспектора заявило, что обнаружило то, как "требовательный и упорный" стиль управления Джонсона отрицательно сказался на моральном духе в некоторых отделах посольства. В отчете, опубликованном в среду, также приводятся примеры того, каким образом поведение Джонсона "часто не соответствует принципам работы госдепартамента". Инспекция со ссылкой на сотрудников американской миссии в Лондоне, сообщила о том, что Джонсон крайне раздражается, если сотрудники посольства высказывают ему свое мнение по международным вопросам, отличное от его воззрений. "Это заставило персонал опасаться высказывать ему свои предложения", - говорится в отчете.

Офис генерального инспектора рекомендовал соответствующему подразделению госдепа, курирующему деятельность посла Джонсона, провести дальнейшую проверку и на основе этих выводов принять соответствующие меры. Бюро по европейским и евразийским делам государственного департамента в ответ дало понять, что формальные выводы управления генерального инспектора не "требуют обязательно жесткой оценки". Вместо этого весь персонал посольства США в Германии, включая самого главу миссии, должен пройти обучение, чтобы "повысить осведомленность по многим важным вопросам", отметили в американском дипломатическом ведомстве.

Вуди Джонсон, друг Трампа, американский бизнесмен, филантроп и дипломат без опыта работы за рубежом, был назначен послом Соединённых Штатов в Великобритании в августе 2017 года. Он является правнуком одного из основателей компании Johnson & Johnson Роберта Вуда Джонсона и совладельцем команды по американскому футболу New York Jets. Джонсон поддерживает дружеские отношения с президентом США. В минувшую пятницу председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса, демократ Элиот Энгел вызвал Джонсона на слушания в связи с появившемуся в СМИ сообщениями о его попытках использовать служебное положение для продвижения личных интересов Трампа. Он заявил, что президент в 2018 году якобы просил содействия Джонсона в переносе турнира "Большого шлема" по гольфу из Лондона в его гольф-клуб Trump Turnberry, расположенный на юго-западе Шотландии, и посол по этому поводу встречался с первым министром Шотландии Никола Стерджен. Слушания назначены на 30 сентября.