Господдержкой для покупки жилья воспользовались около 200 тысяч семей

С начала 2020 года около 200 тысяч российских семей получили государственную поддержку по улучшению жилищных условий. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Правительство реализует пять льготных ипотечных программ, которые непосредственно влияют на ввод жилья. Это - льготная ипотека под 6,5%, сельская и Дальневосточная ипотека, программа для молодых семей и программа выплат на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей семьям с третьим ребенком. С начала года по льготным программам поддержку получили около 200 тысяч семей", - сказал Хуснуллин, словам которого приводит ТАСС.

Ставка по ипотеке с учетом льготных программ уже в этом году опустится до исторического минимума и составит менее 8% годовых. Ранее достичь такого показателя в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" планировалось только к 2024 году.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых была утверждена весной этого года. Ее задача - помочь улучшить жилищные условия россиян, а также поддержать строительную отрасль, где произошел спад спроса на жилье и отток денег в связи с распространением коронавируса и непростой экономической ситуацией. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальный размер льготного ипотечного кредита составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - до 6 млн рублей.