Новости

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями протестующих 23:16
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 9 800 человек 23:13
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 23:10
Международные резервы России превысили 600 млрд долларов 22:45
"Локомотив" передаст серебряную медаль Юрию Семину 22:37
Минкомсвязь опубликовала график вывозных авиарейсов до 1 сентября 22:33
В России заработал Facebook Pay 22:15
Глава МВД Беларуси взял ответственность за травмы "попавших под раздачу" 22:01
Названа величина прожиточного минимума за II квартал 21:49
73% россиян сочли, что "удаленка" в вузах снизит качество образования 21:44
КДК РФС дисквалифицировал Леонида Слуцкого за оскорбление судьи 21:09
Власти Узбекистана привлекут русистов для работы с мигрантами прямо в России 20:47
ВОЗ: Большая часть населения планеты остается уязвимой для коронавируса 20:41
США объявили китайский "Институт Конфуция" иностранной миссией 19:45
В РФС признали, что VAR в России работает не так, как ожидалось 19:39
Составлен список ста лучших сиквелов 19:21
В 2020 году количество авиапассажиров в Европе сократится на 60% 19:20
В РФС подтвердили отстранение Казарцева, решения по Еськову пока нет 19:14
В Петербурге замглавы Колпино арестовали за взятку 19:06
Названа причина обморока Михаила Ефремова 19:03
В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39 18:57
Юрий Трутнев будет работать в дистанционном режиме 18:40
Трамп заявил о подписании мирного соглашения между Израилем и ОАЭ 18:37
Чем могут привлечь белорусские комбайны на зарубежных рынках 18:17
В Сербии по делу коррупции задержан посол Азербайджана 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
13.08.2020 22:40
Рубрика: Культура

Ну-ка мечи стаккато на стол

Deep Purple на стыке хард-рока и научной фантастики
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
Такое случается редко: легендарная группа на 52-м году карьеры выпустила один из лучших своих альбомов. У триумфаторов британского хард-рока Deep Purple немало выдающихся дисков: In Rock, Machine Head, Burn, Stormbringer, Perfect Strangers... Тем удивительней и прекрасней, что Whoosh! уверенно занял место в этой славной когорте. При этом обозревателю "РГ" уже не верится, что в 2012году, общаясь с Роджером Гловером, он услышал от басиста Deep Purple, что группа, наверное, больше не будет записывать студийных дисков.
Группа Deep Purple на концерте в Москве. Фото: Сергей Михеев/РГ Группа Deep Purple на концерте в Москве. Фото: Сергей Михеев/РГ
Группа Deep Purple на концерте в Москве. Фото: Сергей Михеев/РГ

- Ну а что, - размышлял тогда невеселый Роджер, - стадионных хитов для исполнения на концертах у нас и так вдоволь! У каждого есть успешные сольные проекты. Как находить на все это время? И зачем опять собираться в студии, если каждый будет тянуть одеяло на себя? Может, полезнее остаться концертной группой?!

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
"Аквариум" выпустил альбом "Аквариум in Dub" и 32-минутный анимационный фильм

Да, возможно, всех этих новых вихревых, скоростных, мелодичных и мудрых хитов - от All The Time in the World и Vincent Price 2013 года до премьер в 2020-м: Nothing At All и We re All the Same in the Dark - мы бы и не услышали! Если б не продюсер Боб Эзрин, которого Deep Purple встретили на очередном витке своей сложной, полной временных кризисов и ссор истории. Спокойного, как удав, многоликого, как дракон, и неугомонного, как муравей...

"Великолепной пятерке" как раз и нужен был именно такой человек. Способный, как заправский вратарь, отбивать все летящие в них удары (после неудачного альбома Rapture of the Deep уже немногие верили, что "перплы" смогут вновь создавать хиты на десятилетия). Удачные песни чередовались с явными провалами, чего не случалось ни в 70-е, ни в середине 80-х... Но Могучий Боб (особенно после работы с Kiss и Pink Floyd) оказался отличным тренером - спокойным, гибким, способным смирять амбиции и настраивать на победу.

А еще благодаря продюсеру Deep Purple возродили свою традицию: опять трудились все вместе - играли предложенные кем-то из них темы, импровизировали, пускались в раскованные и рискованные соло, жонглировали ритмами. А Боб Эзрин определял, какие идеи развить, а от каких отказаться... Может, и поэтому в альбоме так много простора, свежих идей и беспечного куража.

Новый альбом Deep Purple доказывает, что группа верна своим славным традициям и готова к созданию новых хитов

В альбоме 13 песен. Предыдущий альбом Infinite 2017 года уже возглавлял хит-парады. Очевидно, то же произойдет с Whoosh! Если бы существовали чарты и поэтические, наверняка он угодил бы и в них: его главные темы - экология, поиск гармонии с миром и самим собой, тайны мироздания. Метафор, аллегорий, образов столько, что иные тексты хочется читать и вне музыки, на которую они положены. Отвечает за поэзию Ян Гиллан, который признавался обозревателю "РГ", что с годами он все больше любит читать, собрал приличную библиотеку, любит наблюдать за жизнью - он романтик и философ, предпочитающий семью, дом и природу самым завидным тусовкам.

Новый альбом - плотный по саунду, это корневой хард с интермедиями из прог-рока и симфо-рока, с сильным влиянием блюза и фирменным подходом Deep Purple, а порой и с погружениями в нео-джаз.

Открывает альбом Throw My Bones с ведущими партиями органа Дона Эйри и гитары Стива Морса. С припевом и текстом, похожим на гимн. А Nothing At All объединяет гитарные стаккато, почти баховскую органную величественность, причудливую мелодику барокко и погружение в мир фуги...

Фото: AP Photo
Ринго Старр впервые записал сингл с регги-группой

Одна из лучших песен - The Power of the Moon демонстрирует прекрасную вокальную форму Яна Гиллана и интерес к актуальному прог-року. Man Alive наследует концептуальным рок-операм Рика Уэйкмана, с чередованием пения и чтения стихов. А The Long Way Round - простецкий, развязный блюз-буги с чехардой тембров клавишных инструментов и развернутых гитарных соло с креативными приемами обработки звука. Этот исполнительский героизм Эйри и Морса и делает песню притягательной.

Не совсем ясно, зачем группа решила сделать ремейк своего инструментального трека And the Address с альбома 1968 Shades Of Deep Purple, не изменив при этом ни одной ноты, ни нюансов аранжировки. Очевидно, желая показать: за эти годы "перплы" почти не изменилась?! И столь же горазды на создание "вечных хитов", самобытного саунда, верны славным традициям 60-70-х?

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39
Кабмин изменил правила выдачи субсидий на питание для младших школьников
Собянин: Линеек 1 сентября в московских школах не будет
Захарова заявила о наличии попыток внешнего вмешательства в дела Беларуси
ЕГЭ по информатике впервые пройдет на компьютерах
Как в Москве ремонтируют дома-памятники
Британцы признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом