Такое случается редко: легендарная группа на 52-м году карьеры выпустила один из лучших своих альбомов. У триумфаторов британского хард-рока Deep Purple немало выдающихся дисков: In Rock, Machine Head, Burn, Stormbringer, Perfect Strangers... Тем удивительней и прекрасней, что Whoosh! уверенно занял место в этой славной когорте. При этом обозревателю "РГ" уже не верится, что в 2012году, общаясь с Роджером Гловером, он услышал от басиста Deep Purple, что группа, наверное, больше не будет записывать студийных дисков.

- Ну а что, - размышлял тогда невеселый Роджер, - стадионных хитов для исполнения на концертах у нас и так вдоволь! У каждого есть успешные сольные проекты. Как находить на все это время? И зачем опять собираться в студии, если каждый будет тянуть одеяло на себя? Может, полезнее остаться концертной группой?!

Да, возможно, всех этих новых вихревых, скоростных, мелодичных и мудрых хитов - от All The Time in the World и Vincent Price 2013 года до премьер в 2020-м: Nothing At All и We re All the Same in the Dark - мы бы и не услышали! Если б не продюсер Боб Эзрин, которого Deep Purple встретили на очередном витке своей сложной, полной временных кризисов и ссор истории. Спокойного, как удав, многоликого, как дракон, и неугомонного, как муравей...

"Великолепной пятерке" как раз и нужен был именно такой человек. Способный, как заправский вратарь, отбивать все летящие в них удары (после неудачного альбома Rapture of the Deep уже немногие верили, что "перплы" смогут вновь создавать хиты на десятилетия). Удачные песни чередовались с явными провалами, чего не случалось ни в 70-е, ни в середине 80-х... Но Могучий Боб (особенно после работы с Kiss и Pink Floyd) оказался отличным тренером - спокойным, гибким, способным смирять амбиции и настраивать на победу.

А еще благодаря продюсеру Deep Purple возродили свою традицию: опять трудились все вместе - играли предложенные кем-то из них темы, импровизировали, пускались в раскованные и рискованные соло, жонглировали ритмами. А Боб Эзрин определял, какие идеи развить, а от каких отказаться... Может, и поэтому в альбоме так много простора, свежих идей и беспечного куража.

Новый альбом Deep Purple доказывает, что группа верна своим славным традициям и готова к созданию новых хитов

В альбоме 13 песен. Предыдущий альбом Infinite 2017 года уже возглавлял хит-парады. Очевидно, то же произойдет с Whoosh! Если бы существовали чарты и поэтические, наверняка он угодил бы и в них: его главные темы - экология, поиск гармонии с миром и самим собой, тайны мироздания. Метафор, аллегорий, образов столько, что иные тексты хочется читать и вне музыки, на которую они положены. Отвечает за поэзию Ян Гиллан, который признавался обозревателю "РГ", что с годами он все больше любит читать, собрал приличную библиотеку, любит наблюдать за жизнью - он романтик и философ, предпочитающий семью, дом и природу самым завидным тусовкам.

Новый альбом - плотный по саунду, это корневой хард с интермедиями из прог-рока и симфо-рока, с сильным влиянием блюза и фирменным подходом Deep Purple, а порой и с погружениями в нео-джаз.

Открывает альбом Throw My Bones с ведущими партиями органа Дона Эйри и гитары Стива Морса. С припевом и текстом, похожим на гимн. А Nothing At All объединяет гитарные стаккато, почти баховскую органную величественность, причудливую мелодику барокко и погружение в мир фуги...

Одна из лучших песен - The Power of the Moon демонстрирует прекрасную вокальную форму Яна Гиллана и интерес к актуальному прог-року. Man Alive наследует концептуальным рок-операм Рика Уэйкмана, с чередованием пения и чтения стихов. А The Long Way Round - простецкий, развязный блюз-буги с чехардой тембров клавишных инструментов и развернутых гитарных соло с креативными приемами обработки звука. Этот исполнительский героизм Эйри и Морса и делает песню притягательной.

Не совсем ясно, зачем группа решила сделать ремейк своего инструментального трека And the Address с альбома 1968 Shades Of Deep Purple, не изменив при этом ни одной ноты, ни нюансов аранжировки. Очевидно, желая показать: за эти годы "перплы" почти не изменилась?! И столь же горазды на создание "вечных хитов", самобытного саунда, верны славным традициям 60-70-х?