Индонезия начала испытания собственной вакцины от коронавируса

Индонезия рассчитывает на массовое появление вакцины от коронавируса к середине 2021 года. С таким заявлением выступил президент Индонезии Джоко Видодо по случаю начала клинических испытаний препарата, разработанного совместно с китайскими коллегами.

"Мы работаем над собственной вакциной уже три месяца", - цитирует Видодо газета The Jakarta Post. Президент надеется, что препарат будет готов "как можно скорее". Первые инъекции уже получили около 20 добровольцев. Всего в испытаниях примут участие около 1,6 тысячи волонтеров, среди них и губернатор провинции Западная Ява Ридван Камиль.

По самым оптимистичным прогнозам, клинические испытания продлятся до января будущего года. Планируется, что в Индонезии смогут производить около 250 миллионов доз вакцины в год, сообщает ТАСС.