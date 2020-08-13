Instagram обвинили в слежке за пользователями

К социальной сети Facebook в штате Калифорния предъявлен новый иск. На этот раз дочернюю компанию Instagram обвиняют в том, что она собирает биометрические данные более сотни миллионов пользователей через упоминания людей в фотографиях. Об этом пишет Bloomberg.

Как утверждают сами истцы, они случайно узнали о сборе биометрических данных в Instagram только в начале этого года и не давали согласия на сбор и обработку информации. Если компанию признают виновной, то ей придется заплатить каждому пострадавшему по тысяче долларов - минимум 100 млрд в общей сложности.

"В политике Instagram буквально написано следующее: "Перед включением технологии распознавания лиц в ваш опыт использования Instagram мы сообщим вам об этом, и вы сможете самостоятельно решить, будет ли эта технология использоваться в отношении вас", - говорит Евгений Лифшиц, член совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. - Таким образом, если они используют эту технологию уже сейчас, то это прямая дезинформация, и компании придется заплатить огромный штраф"

Эксперт считает, что Instagram все же тестирует распознавание лиц тайно и выборочно, поскольку головная компания, Facebook, в начале года заплатила полмиллиарда штрафа ровно по тем же обвинениям по сбору распознанных нейросетью лиц пользователей в самой соцсети Facebook: "Технология есть, она рабочая, это новая маркетинговая реальность, и у Facebook достаточно денег, чтобы позволить себе даже такие гигантские штрафы по ходу процесса, маркетинговая выгода от разработки в перспективе несопоставимо более высока" - полагает Лифшиц.

"Если удастся доказать, что Instagram действительно ведет такой сбор, то им грозят многомиллионные иски в США, - считает Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. - В России против них гражданам будет выиграть сложно. У нас защитой прав пользователей занимается Роскомнадзор. Если в США будет доказан этот факт, то в России Роскомнадзор может начать аналогичную проверку. Например, по публикациям в СМИ. Или по жалобе нашей Ассоциации, так как мы ее в любом случае подадим".