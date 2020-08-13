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Рубрика: В мире

Исследование: 50% семей, арендующих жилье в ФРГ, тратят почти все средства

Текст: Александр Саможнев

Арендная плата в немецких городах доводит каждую вторую семью до предела своих финансовых возможностей. В таких мегаполисах, как Мюнхен или Берлин, необходимо расходовать на эти цели более 40% среднего чистого дохода домашнего хозяйства. Эта тенденция сохраняется и в небольших населенных пунктах, говорится в исследовании портала immowelt.de.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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В городах Гейдельберг, Росток или Фрайбург арендная плата для семей с профессиональной квалификацией составляет не менее 35% дохода. Семьи, не имеющие профессиональной квалификации, вряд ли могут позволить себе платить там за жилье.

Высокая арендная плата особенно сильно ударила по бедным семьям, отмечают специалисты. В этой связи неудивительно, что расходы на жилье во многих случаях съедают большую часть доходов. В Мюнхене этот показатель для малообеспеченных граждан составляет порядка 55%.

По оценкам Ассоциации квартиросъемщиков, одним из способов решения проблемы могло бы стать строительство дополнительно 80 тысяч единиц социального жилья в год. Однако в Германии в этом направлении практически не наблюдается прогресса. В 2018 году по всей стране было построено свыше 27 040 единиц субсидируемого социального жилья, что всего на 809 единиц больше по сравнению с предыдущим годом.

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А в Берлине, например, в период с 2008 по 2018 год количество объектов недвижимости для аренды сократилось почти наполовину - с 172 629 до 97 872, что не способствует облегчению ситуации на чувствительном рынке жилья.

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