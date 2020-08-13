Юрий Трутнев будет работать в дистанционном режиме

Повторный тест на наличие коронавируса подтвердил наличие заболевания у вице-премьера - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, сообщил его помощник Тимур Чернышев.

"В связи с этим, Юрий Трутнев принял решение о продолжении работы в дистанционном формате", - отметил Чернышев. Вице-премьер продолжит соблюдать режим самоизоляции согласно требованиям Роспотребнадзора.

Ранее Тимур Чернышев сообщил "РГ", что Юрий Трутнев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса. Анализы на наличие COVID-19, сданные им перед рабочей поездкой премьер-министра на Дальний Восток, которая проходит с 13 по 18 августа, показали положительный результат.

Как отмечалось, окончательное решение об участии вице-премьера в мероприятиях на Дальнем Востоке будет принято по итогам повторных анализов.