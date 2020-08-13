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13.08.2020 10:31
Рубрика: Экономика

Изменены правила выплат сотрудникам ликвидируемых предприятий

Текст: Алексей Дуэль
С сегодняшнего дня - 13 августа - каждому работнику ликвидируемых организаций бывший работодатель обязан выплатить среднюю зарплату в течение трех месяцев после прекращения работы. Вступили в силу изменения в Трудовой кодекс.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Александр Астафьев/Pool/ТАСС
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Они предусматривают, что все выплаты, полагающиеся увольняемому работнику при ликвидации организации, должны быть произведены до завершения этой ликвидации в соответствии с гражданским законодательством, сообщили в Минтруде. Поэтому в заявлении, предоставляемом в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), должен быть подтвержден факт осуществления всех выплат работникам, увольняемых по этому основанию.

В первую очередь ликвидируемая организация обязана выплатить средний месячный заработок за период трудоустройства и единовременные компенсации увольняемых работников, как того требует ч. 6 ст 178 ТК РФ, отмечает юрист Юлия Холодионова. И только затем наступает черед погасить другие обязательства.

Выплаты бывшим работникам ликвидируемой организации могут продолжаться в течение трех месяцев, добавили в Минтруде. В этот период они не будут получать пособие по безработице, но затем, если они не смогут найти себе новую работу и получат статус безработных, им начислят соответствующее пособие. Одновременно выплата от работодателя и пособие по безработице не производятся, пояснили в ведомстве.

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