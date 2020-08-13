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13.08.2020 17:33
Рубрика: Власть

Кабмин изменил правила выдачи субсидий на питание для младших школьников

Текст: Ксения Колесникова
Все школы, которые готовы кормить горячим питанием учеников начальных классов, смогут получить субсидии от государства уже в новом учебном году. На это в 2020 году выделяется более 22 миллиардов рублей. Такое постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Изменения вносятся в правила предоставления федеральных субсидий. Они были приняты в июне. Но, согласно этому документу, ранее на господдержку могли рассчитывать только регионы, в которых абсолютно все школы имеют оборудованные столовые и пищеблоки. Регионы, где не было 100% готовности (даже если не успели подготовиться всего несколько школ), могли вообще остаться без федеральных выплат в этом году. Теперь эта несправедливость устранена.

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Размер субсидии будет зависеть от количества учащихся младших классов в школах, подготовленных к организации горячего питания. В 2020 году на эти цели по распоряжению Михаила Мишустина будет направлено более 22 миллиардов рублей. На последующие два года - запланировано около 113 миллиардов рублей.

- Средства поступят в регионы до начала нового учебного года, - сообщается на сайте кабмина.

Напомним, обеспечить бесплатным горячим питанием учеников 1-4 классов поручил президент РФ Владимир Путин. По статистике, сегодня в России около 6,8 миллиона младших школьников. По прогнозам на 2021 год, их будет 7,1 миллиона человек, на 2022 год - 7,2 миллиона.

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