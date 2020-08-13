В мае, когда Италия стала потихоньку выходить из локдауна, cовет министров страны, подарившей миру знаменитую велогонку "Джиро д'Италия", одобрил декрет, согласно которому жителям городов с населением свыше 50 тысяч человек при покупке велосипеда или электросамоката, будет гарантирована компенсация в 50 процентов от его стоимости, которая, однако, не должна превышать 500 евро. На это новое увлечение итальянцев власти готовы потратить120 миллионов евро.

Идея на первый взгляд прекрасная, а вот к ее воплощению есть вопросы: сайт, на котором можно будет зарегистрироваться и перед походом в магазин получить ваучер, дающий право на немедленную скидку, пока не начал функционировать. Тем не менее итальянцы, соскучившиеся по каким бы то ни было поездкам, не стали ждать официального запуска программы. Они выразили готовность выложить из собственного кармана полную сумму за "антивирусные" средства передвижения, а затем предоставить властям чек и ждать возврата вложенных средств. Владельцы онлайн- и офлайн-магазинов по продаже велосипедов и электросамокатов не могут поверить своим глазам: двухколесный транспорт разлетается как "горячие пирожки". Некоторые торговые точки уже сейчас принимают заказы на глубокую осень. "Это настоящая революция", - говорит Джузеппе, продавец из Неаполя, хвастаясь продажами 15 велосипедов за сутки.

Чтобы убедиться в том, что на родине "Фиата" и "Феррари" автомобиль больше не является главным индивидуальным средством передвижения, достаточно прогуляться по Риму или другому крупному итальянскому городу. Мирный шагающий по и без того узким улочкам Вечного города пешеход рискует либо столкнуться в лобовую с велосипедистом, либо беззвучно подкрадывающимся владельцем электросамоката. Итальянская пресса чуть ли не каждый день передает сводку очередного происшествия с участием этих транспортных средств. Вопреки этому столичная мэрия, похоже, задалась амбициозной целью посадить на самый модный вид транспорта периода постпандемии если не всех, то большую часть римлян, запустив каршеринг электросамокатов при участии четыре операторов с общим парком в четыре тысячи единиц. Уже сейчас они небрежно "разбросаны" по всему городу.

По словам советника по вопросам транспорта Пьетро Калабрезе, протяженность выделенных полос для двухколесного транспорта будет увеличена на 150 километров. Все бы хорошо, но такими наполеоновскими планами, как ни странно, весьма недовольны те, ради кого по сути затевался этот проект. Так, к примеру, жители приморской Остии, входящей в состав Рима, написали мэру Вирджинии Раджи уже целых два гневных письма с просьбой провести немедленную работу над ошибками. По их мнению, велосипедные дорожки опасны, поскольку они слишком узки, имеют выбоины и фактически впиваются в автомобильную парковку.