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13.08.2020 07:08
Рубрика: Общество

Кардиолог назвал признаки приближающейся смерти

Текст: Оксана Грибанова

Примерно за две недели до летального исхода у человека с сердечно-сосудистыми недугами появляются некоторые признаки, свидетельствующие об ухудшении состояния, отметил кардиолог Анатолий Трифонов. Речь идет о приступах, когда у пациента возникает внезапное необъяснимое чувство страха. Во многих случаях это сопровождается одышкой, покраснением лица или наоборот бледностью кожи, вялостью, расширением зрачков, потерей сознания.

Фото: РИА Новости
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Если человек страдает от сердечной недостаточности, то среди предшествующих смерти (иногда за час до летального исхода) симптомов часто встречаются судороги, изменение цвета кожи - от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей, их отечность, лихорадочное состояние, передает "Вечерняя Москва".

Специалист отметил, что даже в таких тяжелых ситуациях смертельный исход можно предотвратить. Важно незамедлительно обратиться к медикам, если у человека с хроническим заболеванием проявляются какие-либо из вышеперечисленных признаков.

Наука Общество Здоровье

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