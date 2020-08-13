Кардиолог назвал признаки приближающейся смерти

Примерно за две недели до летального исхода у человека с сердечно-сосудистыми недугами появляются некоторые признаки, свидетельствующие об ухудшении состояния, отметил кардиолог Анатолий Трифонов. Речь идет о приступах, когда у пациента возникает внезапное необъяснимое чувство страха. Во многих случаях это сопровождается одышкой, покраснением лица или наоборот бледностью кожи, вялостью, расширением зрачков, потерей сознания.

Если человек страдает от сердечной недостаточности, то среди предшествующих смерти (иногда за час до летального исхода) симптомов часто встречаются судороги, изменение цвета кожи - от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей, их отечность, лихорадочное состояние, передает "Вечерняя Москва".

Специалист отметил, что даже в таких тяжелых ситуациях смертельный исход можно предотвратить. Важно незамедлительно обратиться к медикам, если у человека с хроническим заболеванием проявляются какие-либо из вышеперечисленных признаков.